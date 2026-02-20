Ford E-Tourneo Courier: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Αναβαθμισμένο E-Tourneo Courier με μεγαλύτερη αυτονομία με μία φόρτιση

Ford E-Tourneo Courier: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Το Ford E‑Tourneo Courier είναι ένα οικογενειακό ηλεκτρικό πενταθέσιο όχημα πολλαπλών δραστηριοτήτων με τολμηρή σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό και συνδεδεμένες τεχνολογίες. Το E‑Tourneo Courier διαθέτει πληθώρα έξυπνων λύσεων που κάνουν την καθημερινή ζωή της οικογένειας ακόμα πιο εύκολη. Οι πίσω πόρτες είναι συρόμενες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να χτυπήσουν κατά λάθος σε άλλο όχημα ή εμπόδιο. Τα μεγάλα ανοίγματα των θυρών διευκολύνουν την πρόσβαση και την ασφαλή τοποθέτηση των παιδιών σε παιδικά καθίσματα, τα οποία υποστηρίζονται από δύο βάσεις Isofix στο πίσω μέρος. 

Ford E-Tourneo Courier: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Υπάρχει επίσης ένα κρυφό ντουλαπάκι στον χώρο αποσκευών. Εκεί μπορούν να φυλαχτούν ξεχωριστά βρεγμένα, βρώμικα ή πολύτιμα αντικείμενα. Ένας δεύτερος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό (frunk) μπορεί να φιλοξενήσει το καλώδιο φόρτισης, ένα σακίδιο ή τσάντες με ψώνια.  Για ακόμα μεγαλύτερες μεταφορικές απαιτήσεις, η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων δίνει τη δυνατότητα για φόρτωση αντικειμένων μήκους άνω των 1,4 m – ιδανικό για έπιπλα, τσάντες γκολφ, ποδήλατα ή υλικά για κατασκευές «Do It Yourself». 

Ford E-Tourneo Courier: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Πολλές φορές το αυτοκίνητο μπορεί να επιτελέσει ρόλο προσωρινού γραφείου, τραπεζαρίας ή και playroom. Η πρακτική κεντρική κονσόλα του E-Tourneo Courier επιτρέπει στους πελάτες να οργανώνουν τον αποθηκευτικό χώρο για όλα όσα χρειάζονται – από laptop, μπουκάλια νερού και σνακ έως κλειδιά και μαντηλάκια. Στην καθημερινότητα, η εφαρμογή Ford 7 ενημερώνει τους πελάτες για την θέση του οχήματος και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Επίσης, επιτρέπει το κλείδωμα/ξεκλείδωμα των θυρών από απόσταση. Μπορεί επίσης να ειδοποιεί τους οδηγούς για θέματα σχετικά με την συντήρηση - εφόσον εντοπιστούν προβλήματα, όπως για παράδειγμα χαμηλή πίεση ελαστικών.

Ford E-Tourneo Courier: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Πόση απόσταση μπορεί να διανύσουν οι πελάτες με μία φόρτιση Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση των πελατών που εξετάζουν σήμερα την αγορά ενός EV. Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις στην μπαταρία, το E‑Tourneo Courier μπορεί να καλύψει έως και 320 km με μία πλήρη φόρτιση.Με άλλα λόγια, ακόμη και οι οδηγοί στην Ολλανδία, οι οποίοι πραγματοποιούν σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις μεγαλύτερες καθημερινές μετακινήσεις στην Ευρώπη μήκους 40 km, θα χρειαστεί να επαναφορτίσουν την μπαταρία του αναβαθμισμένου E-Transit Courier της Ford μετά το πέρας μιας εβδομάδας. 

Ford E-Tourneo Courier: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Η συνεργασία της Ford με την Electroverse εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Μέσω του σχετικού app, οι πελάτες μπορούν να εντοπίζουν σταθμούς φόρτισης, να ελέγχουν την διαθεσιμότητα και τις τιμές, να σχεδιάζουν την πιο αποδοτική διαδρομή και να συνδέουν την εφαρμογή με τον Ford λογαριασμό τους. Το δημόσιο δίκτυο φόρτισης είναι ιδανικό για μεγαλύτερα ταξίδια ή για γρήγορη φόρτιση. Μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή 100 kW αυξάνουν την αυτονομία του E-Tourneo Courier κατά πάνω από 100 km, ενώ η επαναφόρτιση της μπαταρίας από 10 έως 80% διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.  

 

 

 

FORD
 |
FORD E-TOURNEO COURIER
 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
 |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
 |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΠΡΤΙΣΗΣ
