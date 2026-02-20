Πατησίων: Μεθυσμένος οδηγός μηχανής παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων - Μηχανή παρέσυρε πεζή / EΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο δυστύχημα στην Πατησίων, Αθήνα, με θύμα μια 74χρονη γυναίκα.
  • Η γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή στη συμβολή Πατησίων και Τροίας τα ξημερώματα της 20ης Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο 28χρονος οδηγός του δίκυκλου συνελήφθη και φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένος, με αλκοτέστ 0,58 mg/lt.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.
  • Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2/2026)  στην Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, με μια 74χρονη γυναίκα να παρασύρεται από μηχανή και να χάνει τη ζωή της.

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ο 28χρονος οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,24 mg/lt.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

