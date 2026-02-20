Πατησίων: Μεθυσμένος οδηγός μηχανής παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2/2026) στην Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, με μια 74χρονη γυναίκα να παρασύρεται από μηχανή και να χάνει τη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.
Ο 28χρονος οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,24 mg/lt.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.