Πρίγκιπας Άντριου: Συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του - Η επόμενη μέρα

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Steve Parsons)
Ο πρίγκιπας Άντριου αποχωρώντας από το αστυνομικό τμήμα / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη για κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση, μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων του Έπσταϊν.
  • Οι έρευνες στο Royal Lodge συνεχίζονται, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του.
  • Η σύλληψη του Άντριου είναι ιστορική, καθώς είναι το πρώτο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται εδώ και 400 χρόνια.
  • Η υπόθεση μπορεί να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις από τις έρευνες.
  • Ο Άντριου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Έπσταϊν, ενώ η οικογένειά του τηρεί χαμηλούς τόνους.

Σε πρωτοφανή κρίση βρίσκεται το Παλάτι, μετά και τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου χθες (Πέμπτη 19/2) για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Σήμερα οι ντετέκτιβ συνεχίζουν τις έρευνες στο Royal Lodge, την πρώην κατοικία του στο Μπέρκσαϊρ. Οι έρευνες ακολουθούν την αποφυλάκισή του αργά χθες το βράδυ. Ο «έκπτωτος» πρίγκιπας παραμένει στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η οικογένειά του διέμεναν στο Royal Lodge μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, οπότε και μετακόμισε προσωρινά σε κατοικία στο κτήμα του Sandringham. Η σύλληψή του σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, καθώς έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες.

Μ.Βρετανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο «έκπτωτος» πρίγκιπας Άντριου

Ο Άντριου Μάουντμπατεν - Ουίνδσορ έχει στο παρελθόν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων της υπόθεσης τον περασμένο μήνα.

Το σπίτι που έμενε ο Άντριου

Αστυνομικοί έξω από το κτήμα του Σάντιρχαμ, εκεί όπου διέμενε απομονωμένος ο πρίγκιπας Άντριου / AP (Alastair Grant)

Πρίγκιπας Άντριου: Η επόμενη μέρα της σύλληψης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του BBC News, η επόμενη ημέρα για τον πρίγκιπα Άντριου θα είναι κρίσιμη σε πολλαπλά επίπεδα. Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Royal Lodge, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και ηλεκτρονικών συσκευών. Εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, η υπόθεση μπορεί να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης.

Παράλληλα, το Παλάτι αναμένεται να τηρήσει χαμηλούς τόνους, καθώς οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της έρευνας. Δεν αποκλείεται επίσης να υπάρξουν πολιτικές αντιδράσεις, δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών και της θεσμικής θέσης που κατείχε ο Άντριου στο παρελθόν.

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» τη σιωπή του για τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου

Πρίγκιπας Άντριου: Το χρονικό της σύλληψης και ο «σεισμός» στη βασιλική οικογένεια 

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών. Ο πρίγκιπας Άντριου κρατήθηκε για ανάκριση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικοί φέρεται να εξετάζουν πιθανές πράξεις κατάχρησης θέσης και πιθανή απόκρυψη στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση νέου υλικού από τα αρχεία Έπσταϊν, τα οποία επανέφεραν στο προσκήνιο ονόματα υψηλού προφίλ που είχαν συνδεθεί κοινωνικά ή επαγγελματικά με τον αμερικανό χρηματιστή.

Αστυνομία στο Royal Lodge

Αστυνομία και στην προηγούμενη κατοικία του Άντριου / AP (Alberto Pezzali)

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Thames Valley Police ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα εξήντα ετών από το Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ».

«Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή. Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής απαγόρευσης».

Σκάνδαλο Επστάιν: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου για παράβαση καθήκοντος

Πρίγκιπας Άντριου: Πώς εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Η σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εδώ και χρόνια. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν

Το 2008 ο Τζέφρι Έπσταϊν κρίθηκε ένοχος σε δικαστήριο της Φλόριντα για σεξουαλικά εγκλήματα που αφορούσαν ανήλικες. Παρά την καταδίκη και την ποινή που του επιβλήθηκε, μετά την αποφυλάκισή του συνέχισε να συναναστρέφεται πρόσωπα με ισχυρή κοινωνική και πολιτική επιρροή, μεταξύ αυτών και τον τότε πρίγκιπα Άντριου.

Το 2010 ο Άντριου τον επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη, μια κίνηση που προκάλεσε σφοδρή κριτική από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεδομένου του παρελθόντος του Έπσταϊν. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2015, η Βιρτζίνια Τζιούφρε προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Άντριου το 2001, όταν ήταν ακόμη ανήλικη, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Η αλληλογραφία των δύο αντρών

Η αλληλογραφία που αντάλλασσαν Έπσταϊν και πρίγκιπας Άντριου / AP (Jon Elswick)

Το 2019 ο Έπσταϊν συνελήφθη εκ νέου με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη. Ο θάνατός του αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε κατέθεσε αστική αγωγή κατά του Άντριου στις ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ τού αφαίρεσε στρατιωτικούς τίτλους και βασιλικά καθήκοντα, ενώ τον επόμενο μήνα επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, αποτρέποντας μια δημόσια δίκη. Τον Απρίλιο του 2025, η Τζιούφρε έδωσε τέλος στη ζωή της στη Δυτική Αυστραλία, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

 

