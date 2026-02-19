Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»

Όσα αποκάλυψε η «Βάνια» για την προσωπική της ζωή

Δείτε όσα είπε η Ματίνα Νικολάου στην εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ματίνα Νικολάου μίλησε για τον χωρισμό της και τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη, στην εκπομπή Super Κατερίνα.
  • Δηλώνει ότι δεν μετάνιωσε για την προβεβλημένη σχέση της, θεωρώντας ότι δεν της έκανε ούτε καλό ούτε κακό.
  • Αναφέρει ότι η επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της είναι καλή και έχουν βρει ισορροπία για το παιδί τους.
  • Τονίζει τη σημασία της ψυχοθεραπείας και του χρόνου για την προσωπική της ανάπτυξη.
  • Είναι μόνη της τώρα και αναγνωρίζει την ανάγκη να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της.

Για όλους και για όλα μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου η Ματίνα Νικολάου, το πρωί της Πέμπτης. 

Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»

Η ταλαντούχα ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα κι αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της αλλά και τη σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη.

Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»

«Όταν είμαστε μέσα στη ζωή, μας συμβαίνουν διάφορα που δεν τα περιμένουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Οπότε εκεί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε… και ειδικά όταν έχεις και ένα παιδί… Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τον πατέρα του. Στην αρχή ναι, υπήρχε δυσκολία. Πάντα ένας χωρισμός έχει δυσκολίες… Το ήθελε κι εκείνος κι εγώ να είμαστε πολύ καλά και για το παιδί, οπότε έχουμε βρει μια ωραία ισορροπία. Είμαστε οικογένεια χωρίς να είμαστε ζευγάρι», απάντησε αρχικά στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ματίνα Νικολάου: «Ερωτευτήκαμε, πονέσαμε, κλάψαμε… πάνε αυτά τώρα!»

«Δεν είναι πολύ απλό (να γνωρίσεις έναν νέο σύντροφο στο παιδί σου), αλλά νομίζω ότι όταν είμαστε εμείς καλά, σαν γονείς, είναι και τα παιδιά καλά. Και την προηγούμενη σχέση μου, ο Παναγιώτης τη δέχτηκε με πολλή αγάπη γιατί αισθανόταν ότι το είχε ανάγκη η μαμά του. Τώρα δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο…», πρόσθεσε.

«Ο χωρισμός είναι πάντα πληγωτικός. Αλλά όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι όσο πιο μικραίνεις τον χρόνο του πένθους, τόσο πιο πολύ βοηθητικό είναι για μένα. Οπότε συνειδητά αποφάσισα ότι ξεκινάω πάλι ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, που πάντα μέσα σ’ αυτό είναι το παιδί μου, οπότε αυτό και μόνο μου δίνει τεράστια δύναμη. Δεν το συζητώ» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Η Ματίνα Νικολάου με τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη

Η Ματίνα Νικολάου με τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μάλιστα, η Ματίνα Νικολάου μίλησε και για τη σχέση της με τον Βασίλη Πορφυράκη λέγοντας: «Δε μετάνιωσα που η προηγούμενη σχέση μου ήταν προβεβλημένη. Δεν θεωρώ όμως ότι ούτε ότι μου έκανε καλό, ούτε ότι μου έκανε κακό.

Ήταν έτσι τα πράγματα, δεν μ’ αρέσει γενικά να κρύβομαι. Είμαι χαμηλών τόνων. Αλλά όταν είναι μια σχέση στην οποία είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη μέσα από αυτήν, φυσικά θα το ξανάκανα δηλαδή, δεν θα είχα πρόβλημα να κρυφτώ», είπε. 

Έλληνας τραγουδιστής έγινε μπαμπάς- Δείτε ποιος

«Είμαι καλά, είμαι μόνη μου τώρα. Οι σχέσεις μου ήταν πάρα πολύ έντονες, οπότε δεν είχα το χρόνο να κάτσω με τον εαυτό μου λίγο. Ήταν μαζί το παιδί, ήταν μαζί πολλή δουλειά, πάρα πολλές ώρες δουλειάς, εκπομπή, θέατρο… Οπότε έχασα λίγο τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Και τώρα είμαι πάρα πολύ ωραία γιατί έχω σκεφτεί κι έχω καταλάβει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Κάνοντας ψυχοθεραπεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο χρόνος…», κατέληξε η Ματίνα Νικολάου.

