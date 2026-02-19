VW T-Roc: Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το νέο μοντέλο

Παρουσιάστηκε επί Ελληνικού εδάφους το νέο T-Roc το οποίο στη 2η γενιά του σηματοδοτεί το επόμενο βήμα της Volkswagen στην κατηγορία των compact SUV: ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρη τεχνολογική ταυτότητα, βασισμένο στην πλατφόρμα MQB evo και σχεδιασμένο να προσφέρει πιο «ώριμη» οδηγική εμπειρία, ανώτερη άνεση και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερα SUV.

Το οδηγήσαμε για λίγα χιλιόμετρα αλλά μπορέσαμε να αντιληφθούμε το πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει οι μηχανικοί της VW οι οποίοι το γέιμισαν τεχνολογία. Σε αυτή βρίσκεται η φιλοσοφία Volkswagen Efficiency – More performance, less consumption: για τη Volkswagen, efficiency δεν σημαίνει απλώς μείωση κατανάλωσης εις βάρος της ποιότητας κύλισης ή της οδηγικής αίσθησης. Σημαίνει περισσότερη απόδοση με λιγότερη κατανάλωση, μέσω μηχανολογικής ευφυΐας και χρήσης κορυφαίας τεχνολογίας.

Ο εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI του νέου T-Roc συνδυάζει υβριδικό σύστημα 48V με τεχνολογίες αιχμής (VTG turbo, ACTplus, κύκλο Miller και προηγμένες λύσεις καύσης/μείωσης τριβών), ενώ στο δρόμο, σε συνεργασία με το 7άρι DSG, αποδίδει άμεση απόκριση και ισχυρή ροπή από χαμηλά, με επιπλέον υποστήριξη από το 48V σύστημα όταν απαιτείται, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και χαμηλότερη κατανάλωση, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα ενός Volkswagen.

Πάμε όμως να δούμε τα κυριότερα σημεία του ολοκαίνουργιου VW T-Roc .

Η σπονδυλική στήλη του αυτοκινήτου που «ξεκλειδώνει» τεχνολογίες ανώτερης κατηγορίας. Η MQB evo επιτρέπει στο νέο T-Roc να ενσωματώνει πιο σύγχρονο hardware/software για συστήματα υποβοήθησης και άνεσης, υιοθετώντας λύσεις που συναντάμε και σε μεγαλύτερα SUV (π.χ. Tiguan / Tayron).

Το εσωτερικό του νέου TRoc έχει επανασχεδιαστεί πλήρως με στόχο την ποιότητα, την εργονομία και τη διάρκεια στον χρόνο. Μαλακές επιφάνειες, υψηλής ποιότητας υλικά και κορυφαία συναρμογή δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η νέα γενιά infotainment με οθόνη έως 13 ιντσών και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός διαμορφώνουν μια σύγχρονη, lounge εμπειρία. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, το TRoc διατίθεται με HeadUp Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση προφίλ οδήγησης και λειτουργιών, ενισχύοντας τη σύνδεση οδηγούαυτοκινήτου.

Ανάρτηση & πλαίσιο – ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση σε όλη τη γκάμα + DCC

Πλήρως ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση με άξονα πολλαπλών (4) συνδέσμων σε όλες τις εκδόσεις (1.5 eTSI mHEV, 4MOTION κ.λπ.).– Διάταξη: ένας διαμήκης υστερούντας βραχίονας + τρεις εγκάρσιοι σύνδεσμοι.

DCC (Adaptive Chassis Control)¹ διαθέσιμο στις εκδόσεις 1.5 eTSI 150 PS, με 15 ρυθμίσεις σκληρότητας και επιλογή προφίλ (Comfort, Sport, Individual κ.ά.).



Driving Experience Control: εξατομίκευση συμπεριφοράς (DCC, διεύθυνση, απόκριση κινητήρα, ACC κ.ά.) από την οθόνη αφής.

Γιατί έχει σημασία: σπάνιος συνδυασμός στην κατηγορία (ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση σε όλη τη γκάμα + διαθέσιμο DCC) που μεταφράζεται σε πιο ώριμη κύλιση, καλύτερο έλεγχο και premium αίσθηση.

1.5 eTSI 48V mHEV + DSG – ισορροπία κατανάλωσης και επιδόσεων

150 PS με 250 Nm ροπής από 1.500 rpm

Ηλεκτρική υποβοήθηση 48V: επιπλέον συνεισφορά 19 PS και 56 Nm, χρήσιμη σε εκκίνηση και προσπέραση.

0–100 km/h: περίπου 8,9 s (ανάλογα με έκδοση/εξοπλισμό) και WLTP κατανάλωση: περίπου 5,5–6,0 l/100 km (ανάλογα με διαμόρφωση).Στην πράξη έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις και στην έκδοση με 116ps με 220 Nm από 1.500 rpm



Πρακτικό όφελος: χαμηλότερη κατανάλωση στην πραγματική χρήση (coasting, ανάκτηση, βελτιστοποιημένα φορτία), πιο ομαλή/«ηλεκτρική» αίσθηση εκκίνησης και άμεση απόκριση από χαμηλά με premium πολιτισμένη λειτουργία.

DSG 7 σχέσεων – αμεσότητα, οικονομία ταξιδιού και άψογη συνεργασία με 48V.

Στάνταρ 7άρι DSG διπλού συμπλέκτη σε όλες τις εκδόσεις ιπποδύναμης που σημαίνει γρήγορες και ομαλές αλλαγές, με 7η σχέση για χαμηλές στροφές στο ταξίδι. Βαθιά εξέλιξη σε συνεργασία με 48V: coasting, άμεση επανεκκίνηση, γεμάτη απόκριση σε προσπέραση.

Τι μεταφράζεται στην οδήγηση: μηχανική αμεσότητα, άνεση στο ταξίδι και premium «flow» στην πόλη.



ADAS & στάθμευση – “full” πακέτο λειτουργιών ανώτερης κατηγορίας

Νεότερη γενιά Travel Assist: υποβοηθούμενη διατήρηση λωρίδας/ταχύτητας, προγνωστική προσαρμογή σε στροφές/κόμβους/όρια ταχύτητας και δυνατότητα υποβοηθούμενης αλλαγής λωρίδας (όπου επιτρέπεται)².

Emergency Assist: σε αδράνεια οδηγού, ελεγχόμενη ακινητοποίηση και ενεργοποίηση eCall.

Exit Warning στάνταρ: προειδοποίηση επιβατών για ποδηλάτες/οχήματα πριν το άνοιγμα πόρτας.

Park Assist Plus / Park Assist Pro¹: λειτουργία μνήμης (αποθήκευση τελευταίων ~50 m διαδρομής)² και τηλεχειρισμός στάθμευσης μέσω smartphone.Διαθέσιμη Area View 360°¹, Dynamic Road Sign Display κ.ά.



Πρακτικό όφελος για τον πελάτη - 1.5 eTSI

Ο 1.5 eTSI αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα σύνολα της κατηγορίας (VTG turbo, κύκλος Miller, υψηλή συμπίεση 12:1, ACTplus, 48V). Για τον πελάτη, όμως, η ουσία είναι τι μεταφράζεται αυτό σε καθημερινό όφελος. Με απλά λόγια:Χαμηλότερη κατανάλωση στην πραγματική χρήση

Το 48V σύστημα επιτρέπει coasting με σβηστό κινητήρα, ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα και λειτουργία του κινητήρα σε πιο αποδοτικά φορτία. Σε σχέση με αντίστοιχο 1.5 TSI χωρίς 48V, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει περίπου ~0,5 l/100 km, ειδικά σε μικτές/αστικές διαδρομές.

Πιο ομαλή και “ηλεκτρική” αίσθηση στην εκκίνηση

Ο ιμάντο-κίνητος μίζα-δυναμό λειτουργεί και ως ηλεκτροκινητήρας, υποβοηθώντας την εκκίνηση και «γεμίζοντας» την απόκριση από πολύ χαμηλά. Ο οδηγός απολαμβάνει πιο πολιτισμένο start/stop, με λιγότερους κραδασμούς και αίσθηση άμεσης ανταπόκρισης.

Δύναμη σαν μεγαλύτερος κινητήρας, χωρίς την κατανάλωση

Ο συνδυασμός κύκλου Miller, υψηλής συμπίεσης και VTG turbo προσφέρει ισχυρή ροπή χαμηλά, πολύ καλή ελαστικότητα και εξαιρετική αποδοτικότητα για την ισχύ που αποδίδει. Στην πράξη, ο οδηγός νιώθει «γεμάτο» τράβηγμα από χαμηλές στροφές, με απόδοση που παραπέμπει σε μεγαλύτερου κυβισμού μοτέρ, αλλά με κατανάλωση μικρού κινητήρα.

Πιο αθόρυβη, ήσυχη και premium λειτουργία

Χαμηλότερες στροφές στο ταξίδι, ομαλές μεταβάσεις και πολιτισμένο stop/start κάνουν την καθημερινή χρήση πιο άνετη και ξεκούραστη, ειδικά σε αστική κίνηση και σε διαδρομές με συχνές στάσεις.

Τιμές και πακέτα εξοπλισμού νέου T-Roc

ΕΚΔΟΣΗ CC / PS / KW / ΠΡΟΤ.ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Trend 1.498 / 116 / 85 € 21.562,89 € 28.590

T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Life 1.498 / 116 / 85 € 22.344,90 € 29.790

T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Style 1.498 / 116 / 85 € 23.974,10 € 32.290

T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG Life 1.498 / 150 / 110 € 23.387,59 € 31.390

T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG Style 1.498 / 150 / 110 € 25.016,33 € 33.890

T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG R-Line 1.498 / 150 / 110 € 26.347,76 € 35.990