Πατήρ Αντώνιος: «Αδυνατώ να πληρώσω 60.000 ευρώ. Ελπίζω στη βοήθειά σας»

Η ποινή που επιβλήθηκε στον πατέρα Αντώνιο / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Αδυναμία να καταβάλει το ποσό των 60.000 ευρώ που του επέβαλε το Εφετείο, κατά μετατροπή της ποινής των 9,5 ετών, για την υπόθεση των βάναυσων τιμωριών σε παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου, δηλώνει ο πατήρ Αντώνιος, κατά κόσμον Αντώνιος Παπανικολάου. Σε δήλωση που εξέδωσε έκανε λόγο σε «ακραία μεροληψία του δικαστηρίου», ενώ ζητά βοήθεια από «κάθε συνάνθρωπο» για την συγκέντρωση του ποσού.

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του. Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πατήρ Αντώνιος / Φωτογραφία αρχείου Intime (Γιώργος Ζάχος)

Πατήρ Αντώνιος: Οι κατηγορίες και η ποινή

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελειοδικών επέβαλε στον πατέρα Αντώνιο συνολική ποινή 9,5 ετών μετατρέψιμη σε χρηματική, που φθάνει το ποσό των 60.000 ευρώ, για κατηγορίες που αφορούν βάναυσες τιμωρίες παιδιών, φιλοξενούμενων στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου.

Το δικαστήριο επέβαλε στους τέσσερις συγκατηγορούμενους του ιδρυτή της ΜΚΟ ποινές 55,5 μηνών, 40 μηνών, 25 μηνών και 20 μηνών.

Για τον Αντώνιο Παπανικολάου η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ για τους άλλους δύο που έλαβαν μικρότερες ποινές, το δικαστήριο αποφάσισε να ανασταλεί η ποινή.

Παράλληλα οι δικαστές έκριναν ότι τέσσερις μάρτυρες πρέπει να ελεγχθούν για ψευδομαρτυρία και έτσι θα διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ώστε να διενεργήσει έρευνα.

«Κατέθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό. Συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης. Αλλά αυτό θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα. Να ερευνηθούν και τυχόν ηθικοί αυτουργοί στην ψευδομαρτυρία», ανέφερε η Εισαγγελέας της Έδρας που ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών για τη διενέργεια έρευνας.

Σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε 4 χρόνια και 3 μήνες φυλάκισης, μετατρέψιμα σε χρηματική ποινή. Είχαν καταδικαστεί επίσης τέσσερις στενοί συνεργάτες του σε ποινές 17 έως 40 μήνες φυλάκισης. Σε όλους τους καταδικασθέντες είχε χορηγηθεί 3ετής αναστολή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, που άνοιξε πριν από περίπου δύο χρόνια, αποτελεί μία από τις τρεις δικογραφίες που βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι άλλες δύο είναι για κακουργήματα με τη μία να αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τον κληρικό και την άλλη, την οικονομική διαχείριση της ΜΚΟ.