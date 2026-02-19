JAECOO 7: Τώρα στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασού

Έτοιμο για μεγάλες περιπέτειες -Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές του

JAECOO 7: Τώρα στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασού
Σε ένα από τα πιο εμβληματικά χειμερινά σκηνικά της χώρας, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το JAECOO 7 δίνει δυναμικό «παρών» σε μια premium εγκατάσταση που μετατρέπει την πύλη εισόδου του Κέντρου σε ένα υπαίθριο showroom υψηλών προδιαγραφών.Έως τα μέσα Απριλίου, το Jaecoo 7 θα βρίσκεται ακριβώς εκεί που ανήκει: στο εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό των χιονισμένων πλαγιών του Παρνασσού, εκεί όπου η οδήγηση συναντά την περιπέτεια.

Με αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.200 χιλιόμετρα στην Plug-In-Hybrid έκδοση και πιστοποίηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον Οργανισμό EuroNCAP, το JAECOO 7 είναι έτοιμο να εξερευνήσει κάθε διαδρομή, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δύο εκδόσεις του μοντέλου:

· JAECOO 7 EXLUSIVE AWD, τοποθετημένο για στατική επίδειξη, αναδεικνύοντας τον premium σχεδιασμό και τον δυναμικό του χαρακτήρα. Στην καρδιά του JAECOO 7 που διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Exclusive, βρίσκεται το ευφυές σύστημα τετρακίνησης “ARDIS All Road Drive Intelligent System”, το οποίο προσφέρει επτά διαφορετικά προγράμματα οδήγησης: Economy, Standard, Sport, Sand, Mud, Snow και Off-Road. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο όχημα να προσαρμόζεται άμεσα, σε κάθε είδους έδαφος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ασφάλεια και άνεση.

· JAECOO 7 SHS-P, εφοδιασμένο με την πρωτοποριακή plug-in υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) είναι διαθέσιμο για test drive, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης εμπειρίας των δυνατοτήτων του στο πραγματικό περιβάλλον για το οποίο σχεδιάστηκε.

Οι τιμές του Jaecoo 7: · JAECOO 7 Exclusive AWD: από 32.400€ · Jaecoo 7 SHS-P Select: από 33.490€-.Στις τιμές περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια.

