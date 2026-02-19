Πρόβλημα σε ραντάρ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Νέα βλάβη σε ραντάρ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος / Βίντεο Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απώλεια επικοινωνίας με το ραντάρ στον λόφο Μερέντα επηρεάζει τη λειτουργία του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος".
  • Η Προσέγγιση Αθηνών λειτουργεί με μόνο ένα από τα τρία ραντάρ, χωρίς εφεδρικές συχνότητες.
  • Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των υποδομών και ζητά παρέμβαση από την πολιτική ηγεσία.
  • Καθυστερήσεις αναφέρονται σε διαδικασίες προμηθειών και σε νέα συστήματα ραντάρ, με αυξημένο προϋπολογισμό.
  • Οι ελεγκτές προτίθενται να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για λόγους ασφάλειας.

Απώλεια επικοινωνίας δεδομένων με τον σταθμό ραντάρ στον λόφο Μερέντα, υπήρξε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, να λειτουργεί με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Εισαγγελική έρευνα για το χάος στα αεροδρόμια

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ανέφερε: «Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. "αξιολογούσε" από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί. Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη». Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.

Κατά την ίδια, μέχρι σήμερα, όπως τονίζεται, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος, ούτε έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης ασφάλειας (safety assessment) ή εκδοθεί επιχειρησιακές οδηγίες διαχείρισης κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%.

Η ΕΕΕΚΕ κάνει λόγο για καθυστερήσεις και σε διαδικασίες προμηθειών. Ειδικότερα, αναφέρεται στο νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του έχει αυξηθεί στα 160 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. το 2024, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να έχουν παρουσιαστεί τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σύμβαση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., η οποία έληξε χωρίς να παραδοθεί το σύστημα, καθώς και σε καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών, λόγω μη ορισμού επιτροπής για τον καθορισμό λειτουργικών προδιαγραφών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση των υποδομών και καλεί σε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προτίθενται να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, ενώ δηλώνουν ότι δεν θα παράσχουν υπερεργασία κατά την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να τελειώσει η σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Υ.Π.Α. και την οδήγησε στην παρακμή, ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας αντάξιο των Ευρωπαϊκών.» καταλήγει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

ΡΑΝΤΑΡ
 |
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
