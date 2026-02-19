Honda Motorcycles: Πρωτιά στις ταξινομήσεις δικύκλων το 2025

Η Honda Motorcycles είναι πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο, πρώτη στην Ευρώπη, και πρώτη στην Ελλάδα με τη 1 στις 5 μοτοσυκλέτες που πωλούνται να είναι Honda. Η απαράμιλλη ποιότητα και η αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία, οι πρωτοποριακές τεχνολογίες οι οποίες ανεβάζουν την ευκολία χρήσης σε άλλο επίπεδο (συστήματα μετάδοσης DCT και e-clutch), τα κορυφαία συστήματα ασφάλειας, η ασυναγώνιστη μεταπωλητική αξία και η μακράν μεγαλύτερη γκάμα της αγοράς η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών, είναι μερικοί από τους λόγους που το 2025, 15.761 Έλληνες πελάτες προτίμησαν την Honda Motorcycles.

