Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Breakfast@Star
Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Ματίνα Νικολάου στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Καμέα, περιγράφοντας για πρώτη φορά λεπτομέρειες γύρω από τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε την ίδια περίοδο.

Ματίνα Νικολάου: «Ερωτευτήκαμε, πονέσαμε, κλάψαμε… πάνε αυτά τώρα!»

Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή Breakfast@Star.

Η Ματίνα Νικολάου αναφέρθηκε στην περίοδο του χωρισμού της, αποκαλύπτοντας ότι συνέπεσε με σημαντικές αλλαγές στη ζωή της, όπως το τέλος της εκπομπής του Νίκου Μουτσινά στον Alpha, στην οποία συμμετείχε, αλλά και ένα χειρουργείο στο πόδι της.

Ετεοκλής για Πορφυράκη - Νικολάου: «Δεν ξέρω πόσο άνετα θα ένιωθα»

Η Ματίνα Νικολάου για τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη

Η Ματίνα Νικολάου για τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη

«Μετά από 6-7 χρόνια σχέσης, το αντίο δεν είναι εύκολο σε καμία σχέση. Περνάει σκαμπανεβάσματα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε, “χώρισα, θα βγω και θα περάσω καλά”, με τίποτα. Έτυχε ο χωρισμός να συμπέσει με το τέλος της εκπομπής και με ένα χειρουργείο που έκανα στο γόνατό μου. Έκατσαν όλα μαζί, Ήμουν καθηλωμένη στο σπίτι με τον νάρθηκα, και να ήθελα να βγω δε μπορούσα. Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη. Λες, “αποκλείεται ρε παιδί μου”. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κάτι καλό. Το πίστευα κάθε μέρα που ξυπνούσα. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν και δύσκολες στιγμές», είπε χαρακτηριστικά.

Πορφυράκης: Αποκαλύπτει τον λόγο χωρισμού του από τη Ματίνα Νικολάου

Η Ματίνα Νικολάου και ο Βασίλης Πορφυράκης υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, τόσο για τη σχέση τους όσο και για τον χωρισμό τους. Η ηθοποιός και κωμικός, με πολυετή πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, και ο τραγουδιστής, που ξεχώρισε μέσα από τη μουσική του διαδρομή, φαινόταν για χρόνια να μοιράζονται μια δυνατή και δημιουργική σχέση. Η αποκάλυψη για τον χωρισμό έγινε τον Οκτώβριο του 2024 από τον ίδιο τον Βασίλη Πορφυράκη, μέσω ενός αινιγματικού story στο Instagram.

Ένα χρόνο μετά, ο τραγουδιστής έγινε πατέρας για πρώτη φορά, ενώ η Ματίνα Νικολάου παραμένει αφοσιωμένη στην καριέρα της και στη ζωή της, μιλώντας ανοιχτά για όσα πέρασε και για τη δύναμη που χρειάστηκε να βρει προκειμένου να σταθεί ξανά στα πόδια της. Με την ειλικρίνεια και την αμεσότητά της, η γνωστή ηθοποιός δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες, μπορεί κανείς να βγει δυνατότερος από τις προσωπικές του καταιγίδες.

