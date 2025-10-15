Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη γέννα και ο γάμος της κόρης της

Μία σπάνια εμφάνιση έκανε η Τζένη Μπαλατσινού στα εγκαίνια του πρώτου Κέντρου Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, «The Birth Center», το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου.

Με την παρουσιά της θέλησε να στηρίξει την πρωτοβουλία που αφορά τη γυναίκα και τη μητρότητα. Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας παρακολούθησε την εκδήλωση που διοργάνωσε η Εριέττα Κούρκουλου σε συνεργασία με τη μαία Κατερίνα Γεωργακούλα, και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το νέο αυτό εγχείρημα.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και στη δημοσιογράφο Ράνια Θεοδωρακοπούλου, η Τζένη Μπαλατσινού αναφέρθηκε στη σημασία του φυσικού τοκετού, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιερή εμπειρία που κάθε γυναίκα βιώνει διαφορετικά.

«Είναι μια πρωτοβουλία που με συγκινεί γιατί τιμά τη γυναίκα και τη μητρότητα. Η ελευθερία στο να μπορούμε να επιλέξουμε με σεβασμό στο σώμα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και το λέω έχοντας τέσσερα παιδιά και έχοντας περάσει και εύκολα και δύσκολα στους τοκετούς μου. Είναι τόσο όμορφος ο χώρος, έχει γίνει με τόση αγάπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Τζένη Μπαλατσινού αποκάλυψε μάλιστα πως έχει ζήσει διαφορετικές εμπειρίες στις γέννες των παιδιών της: «Εγώ έκανα δύο κορίτσια με φυσιολογικό τοκετό και δύο αγόρια με καισαρική. Το τελευταίο ήταν με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική, όλες οι γυναίκες έχουμε να μοιραστούμε πράγματα πολύ προσωπικά, πολύ ιδιαίτερα. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή, τίποτα δε συγκρίνεται με αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι ιερό…».

Η παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει έναν πιο ήρεμο και προσωπικό τρόπο ζωής, μίλησε και για την κριτική που δέχεται κατά καιρούς για τον δημόσιο λόγο της. «Όταν έχουμε δημόσιο λόγο, όλοι κρινόμαστε για τα λεγόμενά μας, αλλά δε νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που μετράει. Άνθρωπος είμαι, και σίγουρα έχω στενοχωρηθεί κάποιες φορές, αλλά όλα μέσα στο παιχνίδι είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φυσικά οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούσαν να μην τη ρωτήσουν για τον γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Αμερική!

Για ακόμα μία φορά η Τζένη Μπαλατσινού προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, περιοριζόμενη σε μία σύντομη απάντηση:

«Τους αγαπώ πολύ», είπε χαμογελώντας.

Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ στον πολιτικό τους γάμο

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ είναι πλέον παντρεμένοι! Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια λιτή και ρομαντική τελετή στο Δημαρχείο του Τέξας.είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 2026 θα γίνει ο θρησκευτικός τους γάμος στην Ελλάδα.