Φάρμα: Καβγάς στο συμβούλιο ανάμεσα στη γαλάζια ομάδα!

Στο χθεσινό επεισόδιο η πράσινη ομάδα ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας και ο Μιχαήλ Στέλιος αυτοπροτάθηκε για τη θέση του πρώτου μονομάχου.

Η γαλάζια ομάδα τα πήγε καλύτερα στην Αποστολή του Επιστάτη, κερδίζοντας έτσι το δικαίωμα να πάρει στον στάβλο της, τις γίδες της πράσινης ομάδας, αλλά και ένα λαχταριστό ταψί γαλακτομπούρεκο! Ωστόσο, ηττήθηκαν στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας και άρα ο Μιχαήλ θα κληθεί να επιλέξει αντίπαλο από την ομάδα του σπιτιού.

Απόψε, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, τα μέλη της γαλάζιας ομάδας λαμβάνουν μέρος στην Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, με στόχο ένας από αυτούς να εξασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύσει η θέση του στη σημερινή Μονομαχία του Αχυρώνα. Ο νικητής θα κρατήσει, τελικά, την ασυλία ή θα αποφασίσει να προστατέψει κάποιο μέλος της ομάδας του;

Οι συζητήσεις περιστρέφονται συνεχώς γύρω από το όνομα του Δημήτρη Ζήκου, με πολλούς από τους συμπαίκτες του να δυσανασχετούν με κάποιες συμπεριφορές. Το θέμα ανοίγει στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, οι κατηγορίες που ακούγονται είναι βαριές και η ένταση κορυφώνεται.

O Mιχαήλ Στέλιος δεν δυσκολεύεται να επιλέξει τον αντίπαλό του και η Μονομαχία ξεκινά! Ποιος θα καταφέρει να υπερισχύσει και να συνεχίσει το συναρπαστικό ταξίδι της Φάρμας;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!