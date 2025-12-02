Φάρμα - Δημήτρης vs Γιώργος: Ποιος μπήκε στην τελική πεντάδα

Η πιο σκληρή μονομαχία της σεζόν

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Φάρμα παρακολουθήσαμε μια από τις πιο απαιτητικές και φορτισμένες συναισθηματικά δοκιμασίες της φετινής σεζόν, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη και τον Γιώργο – δύο από τους πιο δυνατούς και δημοφιλείς παίκτες.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Με το σκορ να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Δημήτρη, οι δύο άντρες μπήκαν στην τέταρτη δοκιμασία γνωρίζοντας πως κρίνονται τα πάντα: η παραμονή τους στο παιχνίδι, η θέση στην τελική πεντάδα αλλά και 500 ευρώ σε μετρητά.

Φάρμα - Δημήτρης vs Γιώργος: Ποιος μπήκε στην τελική πεντάδα

Η δοκιμασία, απλή στη θεωρία αλλά βασανιστική στην πράξη, απαιτούσε από τους παίκτες να σταθούν στις δύο άκρες ενός κορμού και να προσπαθήσουν τραβώντας σχοινί να ρίξουν τη στάμνα του αντιπάλου. Ακούγεται εύκολο – αλλά η πραγματικότητα ήταν ένας αληθινός άθλος αντοχής, ψυχικής δύναμης και ανδρικού εγωισμού που φάνηκε να ξεχειλίζει και από τους δύο.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα έγινε ξεκάθαρο πως η μονομαχία δεν θα τελείωνε γρήγορα. Ο Δημήτρης, πιο βαρύς και πιο δυνατός, πίστεψε ότι θα «πάρει σβάρνα» τον πιο αδύνατο – εξωτερικά – Γιώργο. Ωστόσο, ο Γιώργος αποδείχθηκε «λιοντάρι» όπως τον χαρακτήρισε ο Δημήτρης. Με πάτημα, τεχνική και απίστευτη ψυχραιμία, κρατούσε συνεχώς τις ισορροπίες, κερδίζοντας τον σεβασμό του αντιπάλου. Γνώριζε ότι μια ήττα τον έστελνε εκτός παιχνιδιού και πάλευε σαν να ήταν το τελευταίο του λεπτό στη Φάρμα.

Η ένταση κορυφωνόταν συνεχώς. Φωνές, κραυγές, ανάσες που κόβονταν, μικρές επιθέσεις και ανάσες ανασύνταξης. Οι δύο αντίπαλοι έμοιαζαν να παλεύουν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τα όρια του σώματός τους. Η δοκιμασία κράτησε τόσο που ακόμη και οι συμπαίκτες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, μη ξέροντας αν πρέπει να ενθουσιαστούν ή να ανησυχήσουν.

Και τότε ήρθε το σημείο καμπής. Ο Γιώργος, εμφανώς ζορισμένος από την πίεση, παραδέχτηκε ότι αισθανόταν πως θα λιποθυμήσει. Με τη ζαλάδα να τον χτυπάει, αποφάσισε να αφήσει τη δύναμη, λέγοντας ότι ήθελε να φύγει τίμια, χωρίς να ρισκάρει την υγεία του. Αυτή η στιγμή αδυναμίας – αλλά και ειλικρίνειας – έκρινε το αποτέλεσμα: ο Δημήτρης τελικά έριξε τη στάμνα και πέρασε στην τελική πεντάδα.

Όμως εκεί που θα περίμενε κανείς πανηγυρισμούς, είδαμε δάκρυα. Πολλά δάκρυα. Ο Δημήτρης δεν χάρηκε πραγματικά για τη νίκη του. Αντίθετα, ένιωσε ότι έχανε έναν αδελφό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι αγκαλιές, τα λόγια αγάπης, η στιγμή που φίλησε τη στάμνα με το όνομα του Γιώργου χαράχτηκαν ως από τις πιο φορτισμένες στιγμές της σεζόν. Ακόμα και όσοι παρακολουθούσαν από τον εξώστη συγκινήθηκαν με το πόσο βαθιές σχέσεις μπορεί να δημιουργήσει αυτό το παιχνίδι.

Ο Δημήτρης πέρασε στην τελική πεντάδα

Ο Δημήτρης πέρασε στην τελική πεντάδα

Τελικό αποτέλεσμα: ο Δημήτρης πέρασε στους πέντε καλύτερους της Φάρμας, κέρδισε 500 ευρώ από τα Χ-treme Stores, και ο Γιώργος αποχώρησε αφήνοντας πίσω του όχι απλά έναν αντίπαλο, αλλά έναν φίλο.

Ο Γιώργος αποχώρησε από τη Φάρμα

Ο Γιώργος αποχώρησε από τη Φάρμα
