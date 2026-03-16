Στοιχεία σοκ από τον ΟΗΕ: 400.000.000 Χριστιανοί διώκονται λόγω πίστης

Στοιχεία-σοκ έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ για τους Χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκατομμύρια από αυτούς διώκονται λόγω της πίστης τους, ακόμη και αν ζουν στην Ευρώπη, όπου κυριαρχεί η θρησκεία τους. Πλέον, η πολιτική ορθότητα τους καθιστά ξένους στο ίδιο τους το σπίτι, δίνοντας χώρο σε ακραίες φωνές που είναι πρόθυμες να αντικαταστήσουν τον σταυρό ανά πάσα στιγμή.

Ο Χριστιανισμός δέχεται θανατηφόρα πυρά σε ολόκληρο τον κόσμο, με τα φαινόμενα βίας και νομικών περιορισμών σε όσους κάνουν τον σταυρό τους να πληθαίνουν επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 400.000.000 Χριστιανοί διώκονται λόγω πίστης. Μόνο το 2025 είχαμε 5.000 νεκρούς, 13 την ημέρα. Όχι επειδή αντιτάχθηκαν σε κάποια κυρίαρχη θρησκεία, αλλά επειδή φορούσαν σταυρό στο στήθος τους.

Και όλα αυτά όχι μόνο σε χώρες της Αφρικής ή στη Μέση Ανατολή, όπου για ορισμένους οι εκκλησίες είναι «κόκκινο πανί», αλλά και στην Ευρώπη. Το 2024 σημειώθηκαν 760 στοχευμένες επιθέσεις σε ιερείς ή κατηχητές, με στόχο να τους σκοτώσουν ή να τους τρομοκρατήσουν.

«Το political correct έχει μετατραπεί σε πάθηση. Φοβόμαστε να μιλήσουμε και έτσι εγκαταλείπουμε τις θέσεις μας, ενώ δύο πολιτισμοί συγκρούονται και χάνουμε το δικαίωμα να μιλάμε. Στη Γαλλία καίνε ναούς — και αυτό γίνεται συστηματικά. Αυτό ήταν αδιανόητο παλιά», σχολίασε μιλώντας στο Star ο καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.

Χιλιάδες Χριστιανοί φυλακισμένοι σε 30 χώρες

Τα διεθνή μέσα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, βάζοντας περίπου 30 χώρες στο κάδρο και εμφανίζοντας χιλιάδες φυλακισμένους επειδή είναι Χριστιανοί το 2025.

Σύμφωνα με τομερικανικό δίκτυο CBN, σε όλο τον κόσμο, 16 χώρες ανακοινώνονται στην έκθεση ως χώρες ανησυχίας. Άλλες 12 βρίσκονται σε λίστα παρακολούθησης, ενώ περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι είναι φυλακισμένοι για την πίστη τους».

Η υπαναχώρηση της κύριας θρησκείας στην Ευρώπη θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο κενό, λένε αναλυτές του ΟΗΕ, το οποίο θα καλύψουν άλλοι — κυρίως από τη θρησκεία του Ισλάμ, λόγω του πληθυσμού που υπάρχει στην Ευρώπη.

«Ή από ανεκτικούς άθεους, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι τα δικαιώματα που έχουν — έστω και τα δικαιώματα της αθεΐας — θα υποχωρήσουν, αν επικρατήσει στην Ευρώπη μια κατάσταση απολυτοκρατίας», τόνισε ο διδάκτωρ καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Σταθακόπουλος.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, που πολίτες στην Ευρώπη οδηγήθηκαν στα δικαστήρια επειδή εξέφρασαν δημόσια τις θρησκευτικές τους απόψεις.

