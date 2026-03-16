Oscars: Ποια φόρεσε δημιουργία της Celia Kritharioti στο red carpet

Μια haute couture τουαλέτα σε μια ιδιαίτερη lime-yellow απόχρωση

  • Η Keltie Knight φόρεσε δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti στα Όσκαρ 2026.
  • Το φόρεμα ήταν haute couture σε lime-yellow απόχρωση με κεντημένο περίγραμμα από κρύσταλλα.
  • Η Keltie Knight είναι βραβευμένη με τρία Emmy Awards και έχει εργαστεί σε E! News και Entertainment Tonight.
  • Έχει υπάρξει επαγγελματίας χορεύτρια με τους Radio City Rockettes και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift και η Beyoncé.
  • Είναι συνδημιουργός του podcast LadyGang, που έχει εξελιχθεί σε lifestyle brand.

H βραβευμένη με Emmy παρουσιάστρια Keltie Knight ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρς 2026 με μια επιλογή που είχε ελληνικό άρωμα.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια επέλεξε να φορέσει δημιουργία της διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti!

(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Η δημιουργία που φόρεσε η Keltie Knight είναι μια haute couture τουαλέτα σε μια έντονη lime-yellow απόχρωση. Το φόρεμα διέθετε μια αιθέρια γραμμή που αγκαλιάζει το σώμα, ενώ η λεπτομέρεια που έκλεψε την παράσταση ήταν το κεντημένο με κρύσταλλα περίγραμμα που ξεκινούσε από τους ώμους και κατέληγε σε μια κομψή V-shape ζώνη στη μέση, προσδίδοντας την απαραίτητη οσκαρική λάμψη χωρίς ίχνος υπερβολής.

AP Photo/Gregory Bull

AP Photo/Gregory Bull

AP Photo/Gregory Bull

AP Photo/Gregory Bull

AP Photo/Gregory Bull

Η Keltie Knight έχει καταγωγή από τον Καναδά και είναι μία ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας. Έχει ξεχωρίσει ως παρουσιάστρια και ανταποκρίτρια σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το E! News και το Entertainment Tonight, ενώ η δουλειά της έχει τιμηθεί με τρία βραβεία Emmy Awards. 

Υπήρξε επαγγελματίας χορεύτρια και μέλος των διάσημων Radio City Rockettes, ενώ έχει εμφανιστεί στη σκηνή δίπλα σε μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Taylor Swift και η Beyoncé.

Είναι συνδημιουργός και παρουσιάστρια του εξαιρετικά δημοφιλούς podcast LadyGang, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό lifestyle brand, με τηλεοπτική εκπομπή και βιβλία που έχουν βρεθεί στις λίστες των best sellers.

