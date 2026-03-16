Oscars: Όλες οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Τι φόρεσαν στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Los Angeles.
  • Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί κλέβουν την παράσταση κάθε χρόνο, με μεγάλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ να συμμετέχουν.
  • Η Demi Moore φόρεσε τουαλέτα Gucci, ενώ η Emma Stone επέλεξε custom Louis Vuitton.
  • Η Nicole Kidman, Kate Hudson, Zoe Saldana και άλλες διάσημες εμφανίστηκαν με εντυπωσιακά outfits.
  • Η Jessie Buckley κέρδισε το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου με φόρεμα Chanel εμπνευσμένο από την Grace Kelly.

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έγινε χθες στο εμβληματικό Dolby Theatre στο Los Angeles, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλυγουντ σε μια βραδιά γεμάτη σινεμά, συγκίνηση και φυσικά αξέχαστες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Όπως κάθε χρόνο εκτός από τα βραβεία, τις εντυπώσεις κλέβουν οι εμφανίσεις στο red carpet όπου όλοι οι διάσημοι σταρς βάζουν «τα δυνατά» τους για να κάνουν μία αξέχαστη εμφάνιση!

Στη μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου όλοι οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες και δημιουργοί της βιομηχανίας έδωσαν το «παρών» χαρίζοντάς μας μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές μόδας της χρονιάς.

Δείτε όλες τις εμφανίσεις στο red carpet των Oscars 2026:

H Demi Moore επέλεξε μία τουαλέτα couture του οίκου Gucci όλο φτερά σε σκούρο πράσινο χρώμα.

Demi Moore (Φωτογραφία: AP Photo/Gregory Bull)

Η Emma Stone με custom Louis Vuitton δημιουργία με open back σχέδιο. 

 Emma Stone (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Η Nicole Kidman με ένα σομόν σύνολο με φτερά.

Nicole Kidman - Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

H Κate Hudson με sequin maxi gown Armani Prive σε baby blue απόχρωση.

Κate Hudson (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

H Zoe Saldana με Saint Laurent φόρεμα.

Zoe Saldana 

Zoe Saldana Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

H Elle Fanning με bridal style gown του οίκου Givenchy έλαμψε στο red carpet.

Elle Fanning
Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

 H Αudrey Nuna με εντυπωσιακή δημιουργία Thom Browne που είχε sequin blazer και volume skirt.

 Αudrey Nuna

Αudrey Nuna - (AP Photo/Gregory Bull)

H Μisty Copeland με David Koma ασπρόμαυρο σύνολο.

Μisty Copeland 

Μisty Copeland (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

H Jessie Buckley που πήρε το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το Hamnet επέλεξε ένα color block φόρεμα σε ροζ κόκκινο χρώμα και off shoulder σχέδιο, custom δημιουργία του οίκου Chanel, εμπνευσμένο από την Grace Kelly.

Jessie Buckley 

Jessie Buckley - Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Jessie Buckley - Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
