Oscars: Όλες οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί 

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έγινε χθες στο εμβληματικό Dolby Theatre στο Los Angeles, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλυγουντ σε μια βραδιά γεμάτη σινεμά, συγκίνηση και φυσικά αξέχαστες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Όπως κάθε χρόνο εκτός από τα βραβεία, τις εντυπώσεις κλέβουν οι εμφανίσεις στο red carpet όπου όλοι οι διάσημοι σταρς βάζουν «τα δυνατά» τους για να κάνουν μία αξέχαστη εμφάνιση!

Στη μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου όλοι οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες και δημιουργοί της βιομηχανίας έδωσαν το «παρών» χαρίζοντάς μας μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές μόδας της χρονιάς.

Δείτε όλες τις εμφανίσεις στο red carpet των Oscars 2026:

H Demi Moore επέλεξε μία τουαλέτα couture του οίκου Gucci όλο φτερά σε σκούρο πράσινο χρώμα.

Η Emma Stone με custom Louis Vuitton δημιουργία με open back σχέδιο.

(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Η Nicole Kidman με ένα σομόν σύνολο με φτερά.

H Κate Hudson με sequin maxi gown Armani Prive σε baby blue απόχρωση.

H Zoe Saldana με Saint Laurent φόρεμα.

H Elle Fanning με bridal style gown του οίκου Givenchy έλαμψε στο red carpet.





H Αudrey Nuna με εντυπωσιακή δημιουργία Thom Browne που είχε sequin blazer και volume skirt.

H Μisty Copeland με David Koma ασπρόμαυρο σύνολο.

H Jessie Buckley που πήρε το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το Hamnet επέλεξε ένα color block φόρεμα σε ροζ κόκκινο χρώμα και off shoulder σχέδιο, custom δημιουργία του οίκου Chanel, εμπνευσμένο από την Grace Kelly.

