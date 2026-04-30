Alfa Romeo Driving Academy: Η δράση ξεκινά

Ξαναπαίρνει τη θέση του στη θρυλική Motor Valley

Στις 20 Απριλίου 2026 η Alfa Romeo και η Scuderia de Adamich ανανέωσαν μια από τις πλέον εμβληματικές συνεργασίες που έχουν να κάνουν με τον μαγικό κόσμο της οδήγησης.Η συνεργασία εγκαινιάστηκε το 1991, με την Ιταλική μάρκα να παρέχει τα αυτοκίνητα για τα σεμινάρια της Scuderia de Adamich, μιας πρωτοπόρας σχολής ασφαλούς οδήγησης με διεθνή αναγνώριση. Τώρα το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε εκ νέου, περιλαμβάνοντας ολόκληρη την γκάμα της Alfa Romeo, δηλαδή την Junior, την Tonale, καθώς και τις κορυφαίες Giulia και Stelvio Quadrifoglio.

Έτσι το Alfa Romeo Driving Academy ξαναπαίρνει τη θέση του στη θρυλική Motor Valley, μια περιοχή που πρωταγωνίστησε στην καλλιέργεια της Ιταλικής αυτοκινητικής κουλτούρας. Ένα μέρος όπου η ευφυής μηχανολογία και η εμπνευσμένη σχεδίαση ενώθηκαν και απέδωσαν έργα τέχνης σε τροχούς.

Ιδρυτικό μέλος της Motor Valley είναι και η Scuderia de Adamich, δείχνοντας αδιαπραγμάτευτη δέσμευση στη σωστή εκπαίδευση και την υψηλή κατάρτιση των οδηγών. Ο ιδρυτής της Scuderia, Andrea de Adamich, υπήρξε οδηγός Formula 1 και νικητής του αγώνα των 1.000 km στο Nürburgring, μα πρωτίστως οραματιστής και πρωτοπόρος στον τομέα της ασφαλούς οδήγησης.

Το Alfa Romeo Driving Academy περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες σεμιναρίων που απευθύνονται σε οδηγούς κάθε επιπέδου και εμπειρίας. Η εισαγωγή στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης γίνεται με το “Safe Driving”. Σκοπός του είναι να δώσει σε κάθε οδηγό τη δυνατότητα να χειρίζεται σωστά το αυτοκίνητο και να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις με σωστή κρίση και αντιδράσεις.

Το επίπεδο “Evolved Driving” παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα να γνωρίσει ουσιαστικά το αυτοκίνητό του και να προσεγγίσει τα προσωπικά του όρια με ασφάλεια. Το “Sporty Driving” είναι μια πιο έντονη εμπειρία για εκείνους που θέλουν να ξεκλειδώσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες του αυτοκινήτου τους, ενώ το “Advanced Driving” απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να τελειοποιήσουν την οδηγική τους τεχνική κατάρτιση.

Μέσα από τα σεμινάρια οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν όλες τις τεχνολογίες συστημάτων κίνησης της Alfa Romeo, δηλαδή τη θερμική με βενζίνη ή πετρέλαιο, την ήπια και Plug-In υβριδική καθώς και την αμιγώς ηλεκτρική.Ωστόσο πάνω από όλα το Alfa Romeo Driving Academy θα τους διδάξει πώς να οδηγούν με ασφάλεια καθώς και να διαβάζουν το όριο της πρόσφυσης και τη δυναμική ισορροπία του αυτοκινήτου, μέσα από μια μοναδική εμπειρία που θα αλλάξει δια παντός τη συμπεριφορά τους στο δρόμο.

