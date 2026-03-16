Oscars 2026: «Αγνώριστη» η Anne Hathaway - Viral για το «νέο της πρόσωπο»

Δε γλίτωσε το... κράξιμο στο X!

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Anne Hathaway εμφανίστηκε «αγνώριστη» στα Όσκαρ 2026, προκαλώντας αντιδράσεις για την αλλαγμένη εμφάνισή της.
  • Θαυμαστές αναρωτήθηκαν για πιθανές αισθητικές επεμβάσεις, με σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η Hathaway προωθεί το sequel της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» πριν από την τελετή.
  • Στη σκηνή των Όσκαρ, παρουσίασε το βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών μαζί με την Anna Wintour.
  • Η Wintour αγνόησε την ερώτηση της Hathaway για το φόρεμά της, προκαλώντας γέλιο στο κοινό.

«Αγνώριστη» εμφανίστηκε η Anne Hathaway στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 το βράδυ της Κυριακής. Οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν τη σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα της 43χρονης ηθοποιού, με έναν εξ αυτών να αναρωτιέται σε ποιες αισθητικές επεμβάσεις («tweakments») μπορεί να έχει προβεί.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι χρήστες του X (πρώην Twitter) δεν άργησαν να πάρουν θέση: «Τι έκανε η Anne Hathaway στο πρόσωπό της και γιατί;» έγραψε ένας θαυμαστής. Ένας άλλος σχολίασε: «Η Anne Hathaway κάνει το ντεμπούτο του νέου της προσώπου». Κάποιος άλλος παρατήρησε ότι η Anne έμοιαζε με «μείξη της νεαρής Rene Ρενέ Ζελβέγκερ και της Κάθριν Χάιγκλ». Ένας τέταρτος σημείωσε: «Ήταν σχεδόν αγνώριστη».

Anne Hathaway: Στη σκηνή με την Anna Wintour

Πριν από την αστραφτερή τελετή απονομής, η Anne βρισκόταν σε πυρετώδεις ρυθμούς προώθησης του sequel της κλασικής κωμωδίας του 2006, Ο Διάβολος Φοράει Prada, η οποία είναι εμπνευσμένη από την εμπειρία της Λόρεν Βάισμπεργκερ ως βοηθός της διευθύντριας της Vogue, Anna Wintour.

Στη σκηνή των Όσκαρ, η Αν συνοδεύτηκε από την πραγματική Anna Wintour για να παρουσιάσουν το βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών. Η ηθοποιός ρώτησε τη Γουίντουρ τη γνώμη της για το Valentino φόρεμά της-  με τη σιδηρά κυρία της μόδας να την αγνοεί αστειευόμενη και να προχωρά στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

