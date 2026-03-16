Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»

Όσα είπε παρουσιαστής του OPEN στη Νάνσυ Παραδεισανού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κολοκυθάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Κολοκυθάς μίλησε για τη δύσκολη σχέση του με τον πατέρα του, τονίζοντας ότι τον πλήγωσε πολύ λόγω του χωρισμού των γονιών του.
  • Η μητέρα του, που είναι μικρότερη, εργάστηκε σκληρά και ανέβηκε επαγγελματικά, ενώ ο ίδιος άρχισε να δουλεύει από τα 18.
  • Ο Κολοκυθάς έχει αδέλφια με τα οποία διατηρεί επαφή, ενώ έχει συγχωρέσει τον πατέρα του.
  • Χώρισε το καλοκαίρι του 2024 από τη Μαρία Αναστασοπούλου, διατηρώντας φιλικές σχέσεις και συνεργασία στον ΣΚΑΪ.
  • Η σχέση τους μετά τον χωρισμό χαρακτηρίζεται από την Αναστασοπούλου ως «αδιανόητα εύκολη» και βαθιά.

Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Κολοκυθάς στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού. 

Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα παιδικά του χρόνια, τον χωρισμό των γονιών του και τη σχέση με τον πατέρα του.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα. Δεν έχω δώσει συνεντεύξεις, μόνο λίγες και χωρίς λόγο. Μεγάλωσα στα Άνω Πατήσια. Μένω στην Φωκίωνος Νέγρη. Μου αρέσει το κέντρο της Αθήνας, εκεί περπατάω. Και η μητέρα μου μένει εκεί, έχουμε στενή σχέση. Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέση. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Με πλήγωσε πολύ. Χώρισαν όταν ήμουν 10 ετών. Τότε και για χρόνια με πλήγωνε πολύ. Έκανε ο πατέρας μου πολλά πράγματα που δε μου άρεσαν, αλλά τα έχω αφήσει στο παρελθόν. Έχουμε επικοινωνία. Μένει εκτός Αθήνας με την οικογένειά του. Έχω αδέλφια, μιλάω μαζί τους», εξομολογήθηκε αρχικά.

Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος αποκάλυψε: «Ήμουν από τα λίγα παιδιά χωρισμένων γονιών και επειδή τότε πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο, σχολιαζόταν αυτό, το ότι έχουν χωρίσει οι γονείς μου κι έτσι έφυγα διακριτικά. Πήγα σε δημόσιο σχολείο, όπου ήμουν μια χαρά. Η μαμά μου είναι πολύ μικρή. Έμεινε με ένα παιδί στην αγκαλιά στα 30 της. Και έπρεπε να στήσει ένα σπίτι, διότι δεν δούλευε… Και από τότε μπήκαμε και οι δύο σε μία άλλη ζωή. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στα 18. Η μαμά μου ξεκίνησε να δουλεύει ως καθαρίστρια κι έγινε διευθύντρια στη δουλειά της στην τράπεζα μέσα σε λίγα χρόνια. Τον πατέρα μου τον συγχώρησα πριν πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου έκανε γάμους μετά, η μητέρα μου όχι», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Κολοκυθάς.

Δείτε τη συνέντευξη του Γιάννη Κολοκυθά στη Νάνσυ Παραδεισανού

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Κολοκυθάς ήταν ζευγάρι για 12 χρόνια με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, Μαρία Αναστασοπούλου. Χώρισαν το καλοκαίρι του 2024, διατηρώντας όμως άριστες φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις. Συνεχίζουν να συνεργάζονται ραδιοφωνικά στον ΣΚΑΪ 100,3, με την παρουσιάστρια να χαρακτηρίζει τον χωρισμό τους «αδιανόητα εύκολο» και τη σχέση τους βαθιά, παρά το τέλος του έρωτα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
 |
NΑΝΣΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top