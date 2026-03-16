Πώς η «κινεζική μαφία» χάκαρε τις κάρτες ανύποπτων πολιτών

Έκαναν αγορές χιλιάδων ευρώ στο όνομα των θυμάτων

16.03.26 , 22:55 MasterChef 2026: Διθυραμβικά τα σχόλια για την προσπάθεια του Πάνου!
16.03.26 , 22:41 Κρήτη: Eλεύθεροι οι έξι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης
16.03.26 , 22:11 Oscars 2026: «Αγνώριστη» η Anne Hathaway - Viral για το «νέο της πρόσωπο»
16.03.26 , 22:02 «Φωτιά» και στις τιμές των λιπασμάτων από τον πόλεμο στο Ιράν
16.03.26 , 21:47 Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε ηλικιωμένο
16.03.26 , 21:40 OMODA 5 SHS-H και OMODA 9 SHS-P: Σύντομη δοκιμή στην Ελλάδα -Τιμές
16.03.26 , 21:35 MasterChef: Τα υλικά του Mystery Box και τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν
16.03.26 , 21:28 Πώς η «κινεζική μαφία» χάκαρε τις κάρτες ανύποπτων πολιτών
16.03.26 , 21:20 MasterChef: Η ένωση των μπριγάδων είναι γεγονός - Όσα συνέβησαν
16.03.26 , 20:50 Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας
16.03.26 , 20:49 Στοιχεία σοκ από τον ΟΗΕ: 400.000.000 Χριστιανοί διώκονται λόγω πίστης
16.03.26 , 20:39 Μοτζτάμπα  Χαμενεΐ: Μήνυμα στον Τραμπ με απειλές μέσω Telegram!
16.03.26 , 20:26 Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
16.03.26 , 20:14 Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex - Bίντεο από την αεροδιακομιδή
16.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολο το «Πάνε πακέτο» για τον Δημήτρη - Για εσένα;
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Oscars: Ποια φόρεσε δημιουργία της Celia Kritharioti στο red carpet
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της
Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»
Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Χάκαραν πιστωτικές κάρτες ανυποψίαστων πολιτών (βίντεο Star)
  • Τρεις Κινέζοι μέλη της κινεζικής μαφίας χάκαραν πιστωτικές κάρτες ανυποψίαστων πολιτών στην Αθήνα.
  • Έκαναν αγορές χιλιάδων ευρώ με χακαρισμένες κάρτες, όπως της θύματος από τη Θεσσαλονίκη που χρεώθηκε 20.000€.
  • Η τράπεζα δεν αναγνωρίζει την απάτη, ισχυριζόμενη ότι οι δικλίδες ασφαλείας λειτούργησαν σωστά.
  • Ο δικηγόρος του θύματος εξήγησε πώς οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσημες εφαρμογές τράπεζας για την απάτη.
  • Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες μέσω στοιχείων διαβατηρίων από ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Οι τρεις Κινέζοι που φαίνονται στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star είναι μέλη κινεζικής μαφίας. Διακρίνονται να επεξεργάζονται ηλεκτρονικές συσκευές σε μαγαζί μεγάλης αλυσίδας της Αθήνας.

Κινέζοι χάκερς κάνουν αγορές σε μεγάλη αλυσίδα χρεώνοντας τις κάρτες ανύποπτων πολιτών

Κινέζοι χάκερς σε μεγάλη αλυσίδα χρεώνοντας τις κάρτες ανύποπτων πολιτών 

Ρομά χάκερς με έδρα το Ζεφύρι άρπαξαν 2 εκ. ευρώ από τα θύματά τους

Η κινεζική μαφία «χακάρε» πιστωτικές κάρτες και έκανε αγορές χιλιάδων ευρώ.

Μόνο που όταν έφτασαν στο ταμείο, πλήρωσαν με χακαρισμένη πιστωτική κάρτα, που ανήκε σε μία ανυποψίαστη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο Star για τη σοκαριστική της περιπέτεια.

«Σοκαρίστηκα. Είδα την κάρτα μου χρεωμένη με 20.000€. Αμέσως το κατήγγειλα, πήγα στον δικηγόρο μου» δήλωσε το θύμα της απάτης.

Το θύμα της απάτης μιλά στο ρεπορτάζ του Star

Το θύμα της απάτης μιλά στο ρεπορτάζ του Star 

 Ο κυβερνοπόλεμος των χάκερς: Δείτε πώς «κλέβουν» τα δεδομένα  

Η τράπεζα από την πλευρά της δεν αναγνωρίζει την απάτη των χάκερς. Ισχυρίζεται ότι όλες οι δικλίδες ασφαλείας λειτούργησαν σωστά.

Πώς η κινεζική μαφία «χακάρε» τις κάρτες ανυποψίαστων πολιτών

Ο  δικηγόρος του θύματος της σπείρας των Κινέζων Γιάννης Κωνσταντινίδης εξήγησε στο ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου πώς έκαναν την απάτη ακόμη και μέσω επίσημων εφαρμογών τράπεζας  και πώς έβγαζαν τα «τσιπάκια». 

Τι πρόδωσε τους Κινέζους «χάκερ» πιστωτικών καρτών

 Δεκάδες είναι τα θύματα των δραστών, που όπως προέκυψε διέμεναν σε ξενοδοχείο της Αθήνας και έτσι ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές από τα στοιχεία των διαβατηρίων που άφηναν στη ρεσεψιόν.
 

ΧΑΚΕΡΣ
