Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Λαμία μετά την τραγική απώλεια της 27χρονης Αργυρώς, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Η είδηση του θανάτου της νεαρής γυναίκας προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για μια μητέρα που μεγάλωνε με αγάπη και αφοσίωση τα παιδιά της.

Σμπαράλια το αμάξι της 27χρονης / Eurokinissi

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 16:30, στον παράδρομο κοντά στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε η 27χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να χάσει τη ζωή της.

3, 5 και 7 ετών τα παιδιά της άτυχης μητέρας / Eurokinissi

Λαμία: 3, 5 και 7 ετών τα παιδιά της άτυχης 27χρονης

Η Αργυρώ αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και τρία μικρά παιδιά, ηλικίας τριών, πέντε και επτά ετών. Η απώλειά της αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για την οικογένειά της, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει μια τραγική πραγματικότητα. Ο σύζυγός της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ τα παιδιά της προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν τι έχει συμβεί και αναζητούν τη μητέρα τους.

Το σημείο της σύγκρουσης στη Λαμία / Eurokinissi

Άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη και αγάπη για την οικογένειά της.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λαμίας, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό της.