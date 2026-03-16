Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της

Τριών, πέντε και επτά ετών τα τρία παιδιά τους

16.03.26 , 15:51 Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της
Λαμία: Σκοτώθηκε 27χρονη τρίτεκνη μητέρα / Alpha
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θλίψη στη Λαμία για την απώλεια της 27χρονης Αργυρώς μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.
  • Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν το όχημα της Αργυρώς συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο.
  • Η Αργυρώ αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και τρία μικρά παιδιά, ηλικίας 3, 5 και 7 ετών.
  • Ο σύζυγός της είναι σε κατάσταση σοκ και τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν την απώλεια της μητέρας τους.
  • Η τοπική κοινωνία εκφράζει τη θλίψη της για τον άδικο χαμό της, θυμίζοντας την καλοσύνη της.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Λαμία μετά την τραγική απώλεια της 27χρονης Αργυρώς, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Η είδηση του θανάτου της νεαρής γυναίκας προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για μια μητέρα που μεγάλωνε με αγάπη και αφοσίωση τα παιδιά της. 

Εικόνες από το σφοδρό τροχαίο της 27χρονης

Σμπαράλια το αμάξι της 27χρονης / Eurokinissi 

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 16:30, στον παράδρομο κοντά στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε η 27χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να χάσει τη ζωή της.

Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σφοδρό τροχαίο στη Λαμία

3, 5 και 7 ετών τα παιδιά της άτυχης μητέρας / Eurokinissi 

Λαμία: 3, 5 και 7 ετών τα παιδιά της άτυχης 27χρονης 

Η Αργυρώ αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και τρία μικρά παιδιά, ηλικίας τριών, πέντε και επτά ετών. Η απώλειά της αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για την οικογένειά της, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει μια τραγική πραγματικότητα. Ο σύζυγός της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ τα παιδιά της προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν τι έχει συμβεί και αναζητούν τη μητέρα τους.

Θλίψη στη Λαμία για την 27χρονη Αργυρώ

Το σημείο της σύγκρουσης στη Λαμία / Eurokinissi 

Άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη και αγάπη για την οικογένειά της. 

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λαμίας, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό της. 

