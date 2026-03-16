Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

75χρονος οδηγούσε το άλλο όχημα - Τραυματίστηκε και ο συνοδηγός του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία το απόγευμα της Κυριακής (15/3) με θύμα μια 27χρονη μητέρα τριών παιδιών.
  • Η 27χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο 75χρονου οδηγού, ο οποίος είχε τον 45χρονο γιο του ως συνεπιβάτη.
  • Η νεαρή οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά της.
  • Ο γιος του 75χρονου τραυματίστηκε στο κεφάλι, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο.
  • Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Λαμίας και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στη Λαμία, με μια 27χρονη μητέρα να χάνει τη ζωή της. Ήταν μητέρα τριών παιδιών. 

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 4:30 το απόγευμα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με κινούμενο αντίθετα όχημα με οδηγό έναν 75χρονο και συνεπιβάτη τον 45χρονο γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης, όπως δημοσιεύει το lamiareport.gr.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου στη Λαμία / lamiareport.gr 

Το τροχαίο ήταν τόσο σφοδρό που η νεαρή οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε στα χωράφια δίπλα στον δρόμο. Ο γιος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου τραυματίστηκε στο κεφάλι, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο. 

Δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 27χρονη. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 27χρονη υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

