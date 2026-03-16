Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στη Λαμία, με μια 27χρονη μητέρα να χάνει τη ζωή της. Ήταν μητέρα τριών παιδιών.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 4:30 το απόγευμα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με κινούμενο αντίθετα όχημα με οδηγό έναν 75χρονο και συνεπιβάτη τον 45χρονο γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης, όπως δημοσιεύει το lamiareport.gr.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου στη Λαμία / lamiareport.gr

Το τροχαίο ήταν τόσο σφοδρό που η νεαρή οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε στα χωράφια δίπλα στον δρόμο. Ο γιος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου τραυματίστηκε στο κεφάλι, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 27χρονη. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 27χρονη υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.