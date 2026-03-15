Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο κοντά στη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο και υπαίτιο έναν αστυνομικό/ βίντεο Εξελίξεις Τώρα, Mega

Σοκάρουν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο του σοκαριστικού τροχαίου κοντά στη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο οδηγό δικύκλου, τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026.

Υπαίτιος του θανατηφόρου τροχαίου ένας αστυνομικός, ο οποίος παραβίασε το κόκκινο σηματοδότη, οδηγώντας την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα. Ο αστυνομικός αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

«Ο αστυνομικός αποδέχεται όλες τις ευθύνες που του αναλογούν. Έχει τραυματιστεί στο πόδι κι έχει αρκετά ράμματα», ανέφερε χθες στο Star ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο

Ήταν την περασμένη Πέμπτη, λίγο μετά τις 05:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Το φανάρι είναι κόκκινο, ωστόσο ο εν λόγω αστυνομικός επέλεξε να παραβιάσει τον φωτεινό σηματοδότη, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του Mega.

Στη συνέχεια, ο μοτοσυκλετιστής αστυνομικός παρανομεί για δεύτερη φορά, καθώς στο βίντεο φαίνεται να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας κι όχι στη λωρίδα καθόδου, όπως ήταν η κατεύθυνσή του. Μετά από ελάχιστα μέτρα, συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με το μοναδικό όχημα που κινούταν εκείνη την ώρα μπροστά του, το δίκυκλο του 63χρονου, ο οποίος ανέβαινε τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Ανατριχιάζουν τα λόγια αυτόπτη μάρτυρα

Η ίδια εκπομπή δημοσιοποίησε ένα ηχητικό ντοκουμέντο ενός αυτόπτη μάρτυρα σε φίλο του. Η περιγραφή του προκαλεί ανατριχίλα.

«Σπύρο, τον σκότωσε μπροστά μου ρε. Ξεκινάει το μηχανάκι της αστυνομίας, ξεκινάει από απέναντι από τη Βουλή, από απέναντι, καθόταν στο αντίθετο ρεύμα και ξεκινάει από το απέναντι ρεύμα, όπως ξεκινάω κι εγώ στο φανάρι της Βουλής στη Βασιλίσσης Σοφίας, ξεκινάει τάπα ρε και δεν κοιτούσε ευθεία, κοιτούσε εμάς και πάει και σκάει πάνω στο άλλο μετωπικά, σε ένα παπί που ήταν ένας ανθρωπάκος. Το είδα όλο μπροστά, ήμουν ο πρώτος που ήμουν εκεί. Παίρνω 100 κατευθείαν, σκότωσαν άνθρωπο ρε, που πήγαινε 5 η ώρα στη δουλειά του. Δεν μπορούσα καν να πάω κοντά, ο αστυνομικός ζούσε, ο άλλος δεν κουνήθηκε ούτε λίγο, δεν καταλαβαίνεις ο άνθρωπος έχει πεθάνει μπροστά μου», ακούγεται να λέει στο ηχητικό που έστειλε σε φίλο του ο νεαρός άνδρας.

Ο αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου προσπαθούσε επί ώρες να βρει κάποιον από την οικογένεια του θύματος στα νοσοκομεία της Αθήνας, για να τους δηλώσει πως είναι πρόθυμος να καταθέσει όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή.

Η οικογένεια του 63χρονου είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει Δικαιοσύνη

«Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας», αναφέρει η οικογένειά σε ανακοίνωσή της.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 63χρονος ήταν υπάλληλος εταιρίας σεκιούριτι και πατέρας δύο παιδιών.

