Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!

Ένα πάρτι υπερπαραγωγή ετοίμασε η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης για να γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Μάριου.

Ο μικρός στις 11 Μαρτίου του 2025 ήρθε στον κόσμο ολοκληρώνοντας την προσωπική ευτυχία της δημοσιογράφου και του μουσικού.

Μέσα από τα social media η Ανθή Βούλγαρη έγραψε ανήμερα των γενεθλίων: «11/03/2025 σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο ήρθες και ομόρφυνες τη ζωή μας ! Πως περνάει καιρός . Ακόμη θυμάμαι το πρώτο σου κλάμα . Την πρώτη στιγμή που σε αντίκρισα και σε είχα επιτέλους στην αγκαλιά μου.

Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά και κατάλαβα τι σημαίνει ένα τόσο δα μικρό πλασματάκι να γίνεται ο κόσμος σου όλος ! Από τότε κάθε ώρα που περνάει σε αγαπάω ακόμη πιο πολύ! Σε ευχαριστώ ψυχή μου και ευχαριστώ κάθε μέρα και την Παναγία. Να τα χιλιάσεις αστέρι μου ! Να είσαι πάντα γερός, δυνατός, υγιής, χαρούμενος και καλότυχος. Όλες οι ευχές μου να σε ακολουθούν πάντα φως μου Σε λατρεύω».

Την Κυριακή το ζευγάρι υποδέχτηκε συγγενείς, συνεργάτες και φίλους στο μεγάλο πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του Μάριου.

Μάλιστα, η γνωστή δημοσιογράφος ανέβασε φωτογραφίες από το πάρτι, τον στολισμό, την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, τα μπαλόνια και τα έντονα χρώματα κυριάρχησαν στη διακόσμηση, ενώ στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ματίνα Παγώνη.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο μουσικός σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο. Τον Μάρτιο του 2025 ο ερχομός του γιου τους ολοκληρώνει την ευτυχία του ζευγαριού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, η Ανθή Βούλγαρη μίλησε για τον σύζυγό της και στις προσπάθειες που προηγήθηκαν, μέχρι να μείνει έγκυος στον γιο τους.

«Ο Κώστας ήθελε πολύ παιδί και αυτό το ήξερα. Του είπα, λοιπόν κοίτα Κώστα μου δεν θα ξαναπροσπαθήσω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πάλι, αν εσύ θέλεις παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω και ίσως πρέπει να χωρίσουμε.

Εκεί ήταν πολύ υποστηρικτικός και μου είπε πως εγώ θέλω μαζί σου να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδί και τώρα που το σκέφτομαι ήταν σκληρό έτσι όπως του το έθεσα», είχε εξομολογηθεί η Ανθή Βούλγαρη.