Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας

Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Μάρα Ζαχαρέα στο Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη

Η Μάρα Ζαχαρέα επέστρεψε στο γραφείο της, μετά από μια εβδομάδα απουσίας λόγω της οξείας λαρυγγίτιδας που την ταλαιπώρησε.

Στην ανάρτησή της η Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, μοιράστηκε με χιούμορ τη στιγμή, δείχνοντας όλα τα απαραίτητα φάρμακα και σιρόπια να βρίσκονται πάνω στο γραφείο της.

«Στο γραφείο ξανά μετά από μια βδομάδα οξείας λαρυγγίτιδας… με όλα τα κομφορ πάνω στο τραπέζι! Οι ιώσεις δεν αστειεύονται!», έγραψε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας την απαιτητική καθημερινότητα των δημοσιογράφων, ακόμα και μετά από μία μικρή ασθένεια.

Η επιστροφή της, όπως κάθε βράδυ της εβδομάδας, έγινε στις 19:45 μέσα από τη συχνότητα του Star, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές με την χαρακτηριστική της συνέπεια κι επαγγελματισμό.