Κέρδισε μια από τις πρώτες θέσεις στους πίνακες τηλεθέασης

STAR.GR
Media
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star: Πρωτιά τον Φεβρουάριο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star κατέχει την πρώτη θέση στην τηλεθέαση τον Φεβρουάριο 2026 με 154.259 τηλεθεατές μέσου λεπτού στο δυναμικό κοινό 18-54.
  • Ακολουθούν το Mega με 148.978 και ο Alpha με 148.773 τηλεθεατές.
  • Η επιτυχία του δελτίου οφείλεται σε σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας, όπως οι κακοκαιρίες και η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο 'Βιολάντα'.
  • Οι τηλεθεατές εμπιστεύονται το Star για έγκυρη και πλουραλιστική ενημέρωση.
  • Οι ρεπόρτερ και οι τεχνικοί του Star συνεχίζουν την αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων και στην παρουσίαση, κέρδισε μια από τις πρώτες θέσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star: Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο δυναμικό κοινό

Συγκεκριμένα, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τον Φεβρουάριο (1-28/2/26), είναι πρώτο σε αριθμό τηλεθεατών μέσου λεπτού, που είναι και ο μόνος σωστός τρόπος σύγκρισης δελτίων, που μεταδίδονται σε διαφορετικές ώρες, από Δευτέρα έως Κυριακή, με 154.259 τηλεθεατές μέσου λεπτού, στο κοινό-στόχος, το δυναμικό κοινό 18 – 54.

Ακολουθούν το Mega με 148.978, ο Alpha με 148.773, ο ΣΚΑΪ με 98.057, ο Αnt1 με 68.802, το Open με 61.987.

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star: Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο δυναμικό κοινό

Σε μια περίοδο όπου κυριάρχησαν στην επικαιρότητα μεγάλα γεγονότα, όπως ήταν οι καταστροφές από τα απανωτά κύματα κακοκαιρίας, η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», η αναζήτηση της 16χρονης Λόρας, η υπόθεση Παναγόπουλου, το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και η υπόθεση με τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στην Καισαριανή, οι τηλεθεατές που ανήκουν στα δυναμικά κοινά, επέλεξαν και εμπιστεύθηκαν το δελτίο του Star για έγκυρη, έγκαιρη και πλουραλιστική ενημέρωση. 

Οι ρεπόρτερ και οι τεχνικοί του Star, πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, συνεχίζουν την καθημερινή τους μάχη, για άμεση και αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων, στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star: Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο δυναμικό κοινό

 

