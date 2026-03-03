MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Καμία άλλη πόλη δεν έχει συνδέσει το όνομά της τόσο στενά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο το Μόντε Κάρλο. Η MINI έχει γράψει τις δικές της χρυσές σελίδες στο Πριγκιπάτο, με αποκορύφωμα το 1965, όταν το θρυλικό Mini Cooper S, με οδηγό τον Timo Mäkinen και συνοδηγό τον Paul Easter, κατέκτησε τη νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο.

Το MINI 1965 Victory Edition διατίθεται για τα μοντέλα MINI John Cooper Works, MINI John Cooper Works Electric και MINI Cooper S.

Η έκδοση MINI Cooper S εφοδιάζεται με τετρακύλινδρο κινητήρα TwinPower Turbo 2,0 λίτρων, που συνδυάζει σπορ ευελιξία με καθημερινή χρηστικότητα, αποδίδοντας ισχύ 204 hp (150 kW) και μέγιστη ροπή 300 Nm, για επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα. Από την άλλη, η έκδοση MINI John Cooper Works προσφέρει 231 hp (170 kW) και μέγιστη ροπή 380 Nm, ολοκληρώνοντας το σπριντ 0-100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Το MINI John Cooper Works Electric αποδίδει μέγιστη ισχύ 258 hp (190 kW) και επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.

Εξωτερικό: ο τέλειος συνδυασμός κλασικού και σύγχρονου στυλ.

Προς τιμήν των θρυλικών αγωνιστικών χρωμάτων της δεκαετίας του 1960, η Victory Edition 1965 βάφεται στο εντυπωσιακό Chili Red με λευκή λωρίδα που εκτείνεται από το καπό έως την οροφή και το πίσω μέρος ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.Ως στοιχείο ταυτότητας της έκδοσης, ένα λευκό γραφικό «52» κοσμεί και τις δύο πλευρές του οχήματος, παραπέμποντας στον αριθμό του πρώτου μοντέλου του 1965.

Εσωτερικό: συνδυασμός σπορτίφ στυλ και άνεσης.

Κατά την είσοδο στο αυτοκίνητο, το εντυπωσιακό μαρσπιέ με τη λευκή επιγραφή «1965» σε κόκκινο και μαύρο φόντο προσελκύει το βλέμμα και χαρίζει στο cockpit μια νότα αποκλειστικότητας. Επιπλέον, κάθε αντίτυπο της έκδοσης διαθέτει αφιέρωση στο εσωτερικό της πόρτας, με πληροφορίες σχετικά με το θρυλικό Ράλι του 1965.

Το εσωτερικό βασίζεται στην παραδοσιακή παλέτα χρωμάτων JCW και στη γνώριμη έκδοση JCW. Ο αριθμός με τον οποίο το Cooper S αγωνίστηκε και πήρε τη νίκη στο Ράλι του 1965 κοσμεί το καπάκι του κλειδιού της αποκλειστικής έκδοσης, ως καθημερινό σύμβολο αυτής της ιστορικής επιτυχίας. Ο συνδυασμός aracy anthracite και κόκκινου αποπνέει κομψότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σπορ αντίθεση με το εξωτερικό χρώμα του αυτοκινήτου. Οι αποκλειστικές λεπτομέρειες είναι προσεκτικά μελετημένες ώστε να προσδίδουν αρμονία και ισορροπία στο σύνολο.Η κάθετη ακτίνα του σπορ τιμονιού, καθώς και το ντουλαπάκι στο κέντρο της κονσόλας, φέρουν την επιγραφή «1965», αποτελώντας μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή αναφορά στην ένδοξη παράδοση της MINI στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η οροφή διατίθεται ως πανοραμική ή ως γυάλινη Glaced, πετυχαίνοντας μια σπορ και κομψή αντίθεση με το Chili Red του αμαξώματος. Το διακριτικό αυτοκόλλητο «1965» στην κολόνα C μαγνητίζει το βλέμμα και παραπέμπει στην ιστορική χρονιά της νίκης. Οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, σε σχέδιο JCW Lap Spoke 2-tone ή οι μαύρες JCW Mastery Spoke για το αμιγώς ηλεκτρικό MINI John Cooper Works, προσδίδουν δυναμική εμφάνιση και εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση και ασφαλή χειρισμό σε ποικιλία οδοστρωμάτων. Ως φόρος τιμής στους αγώνες ράλι, τα σταθερά καλύμματα κέντρων των ζαντών και οι βαλβίδες με το λογότυπο JCW, βαμμένες στο συγκεκριμένο χρωματικό συνδυασμό, αποτελούν επιπλέον σπορ πινελιές.

Από τον Μάρτιο του 2026, το MINI 1965 Victory Edition θα είναι διαθέσιμο προς πώληση σε όλες τις συμμετέχουσες αγορές. Στην Ευρώπη, οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούν να αποκτήσουν την έκδοση από τον Ιούλιο του 2026.