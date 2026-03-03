MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Δείτε τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 10:22 Rikki: «Επηρεάστηκα πολύ ψυχολογικά που ο Akylas ήταν φαβορί»
03.03.26 , 09:52 Χαμόγελα για Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό
03.03.26 , 09:49 Γνωστός ηθοποιός συζητά με το YFSF: Ποιος είναι;
03.03.26 , 09:47 Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
03.03.26 , 09:46 MasterChef: Πιάτα με γεύση από... σινεμά και «μάχη» για τα 1.000 ευρώ
03.03.26 , 09:44 Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο
03.03.26 , 09:43 Φίλοι για πάντα: Oι εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας - Ποιοι ήταν εκεί
03.03.26 , 09:04 MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει
03.03.26 , 09:03 Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της
03.03.26 , 08:53 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star: Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο δυναμικό κοινό
03.03.26 , 08:52 Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
03.03.26 , 08:33 Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
03.03.26 , 08:33 Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες
03.03.26 , 07:58 Μελέτης Ηλίας: «Ας ελπίσουμε ότι δε θα ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο»
03.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Μαρτίου
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καμία άλλη πόλη δεν έχει συνδέσει το όνομά της τόσο στενά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο το Μόντε Κάρλο. Η MINI έχει γράψει τις δικές της χρυσές σελίδες στο Πριγκιπάτο, με αποκορύφωμα το 1965, όταν το θρυλικό Mini Cooper S, με οδηγό τον Timo Mäkinen και συνοδηγό τον Paul Easter, κατέκτησε τη νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο.

MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Το MINI 1965 Victory Edition διατίθεται για τα μοντέλα MINI John Cooper Works, MINI John Cooper Works Electric και MINI Cooper S.

Η έκδοση MINI Cooper S εφοδιάζεται με τετρακύλινδρο κινητήρα TwinPower Turbo 2,0 λίτρων, που συνδυάζει σπορ ευελιξία με καθημερινή χρηστικότητα, αποδίδοντας ισχύ 204 hp (150 kW) και μέγιστη ροπή 300 Nm, για επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα. Από την άλλη, η έκδοση MINI John Cooper Works προσφέρει 231 hp (170 kW) και μέγιστη ροπή 380 Nm, ολοκληρώνοντας το σπριντ 0-100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Το MINI John Cooper Works Electric αποδίδει μέγιστη ισχύ 258 hp (190 kW) και επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.

MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Εξωτερικό: ο τέλειος συνδυασμός κλασικού και σύγχρονου στυλ.
Προς τιμήν των θρυλικών αγωνιστικών χρωμάτων της δεκαετίας του 1960, η Victory Edition 1965 βάφεται στο εντυπωσιακό Chili Red με λευκή λωρίδα που εκτείνεται από το καπό έως την οροφή και το πίσω μέρος ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.Ως στοιχείο ταυτότητας της έκδοσης, ένα λευκό γραφικό «52» κοσμεί και τις δύο πλευρές του οχήματος, παραπέμποντας στον αριθμό του πρώτου μοντέλου του 1965.

MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Εσωτερικό: συνδυασμός σπορτίφ στυλ και άνεσης.
Κατά την είσοδο στο αυτοκίνητο, το εντυπωσιακό μαρσπιέ με τη λευκή επιγραφή «1965» σε κόκκινο και μαύρο φόντο προσελκύει το βλέμμα και χαρίζει στο cockpit μια νότα αποκλειστικότητας. Επιπλέον, κάθε αντίτυπο της έκδοσης διαθέτει αφιέρωση στο εσωτερικό της πόρτας, με πληροφορίες σχετικά με το θρυλικό Ράλι του 1965.

MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Το εσωτερικό βασίζεται στην παραδοσιακή παλέτα χρωμάτων JCW και στη γνώριμη έκδοση JCW. Ο αριθμός με τον οποίο το Cooper S αγωνίστηκε και πήρε τη νίκη στο Ράλι του 1965 κοσμεί το καπάκι του κλειδιού της αποκλειστικής έκδοσης, ως καθημερινό σύμβολο αυτής της ιστορικής επιτυχίας. Ο συνδυασμός aracy anthracite και κόκκινου αποπνέει κομψότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σπορ αντίθεση με το εξωτερικό χρώμα του αυτοκινήτου. Οι αποκλειστικές λεπτομέρειες είναι προσεκτικά μελετημένες ώστε να προσδίδουν αρμονία και ισορροπία στο σύνολο.Η κάθετη ακτίνα του σπορ τιμονιού, καθώς και το ντουλαπάκι στο κέντρο της κονσόλας, φέρουν την επιγραφή «1965», αποτελώντας μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή αναφορά στην ένδοξη παράδοση της MINI στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Η οροφή διατίθεται ως πανοραμική ή ως γυάλινη Glaced, πετυχαίνοντας μια σπορ και κομψή αντίθεση με το Chili Red του αμαξώματος. Το διακριτικό αυτοκόλλητο «1965» στην κολόνα C μαγνητίζει το βλέμμα και παραπέμπει στην ιστορική χρονιά της νίκης. Οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, σε σχέδιο JCW Lap Spoke 2-tone ή οι μαύρες JCW Mastery Spoke για το αμιγώς ηλεκτρικό MINI John Cooper Works, προσδίδουν δυναμική εμφάνιση και εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση και ασφαλή χειρισμό σε ποικιλία οδοστρωμάτων. Ως φόρος τιμής στους αγώνες ράλι, τα σταθερά καλύμματα κέντρων των ζαντών και οι βαλβίδες με το λογότυπο JCW, βαμμένες στο συγκεκριμένο χρωματικό συνδυασμό, αποτελούν επιπλέον σπορ πινελιές.

MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει

Από τον Μάρτιο του 2026, το MINI 1965 Victory Edition θα είναι διαθέσιμο προς πώληση σε όλες τις συμμετέχουσες αγορές. Στην Ευρώπη, οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούν να αποκτήσουν την έκδοση από τον Ιούλιο του 2026.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΝΙ
 |
MINI 1965 VICTORY EDITION
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top