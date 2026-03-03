Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Καραμπόλα με 5 οχήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/3 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και δύο να τραυματίζονται.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου.
Ελληνικό: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Από τη σύγκρουση υπάρχει ένας νεκρός, ενώ δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Την έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου ανέλαβε η Τροχαία.