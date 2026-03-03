Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Στο «Γεννηματάς» οι τραυματίες - Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 10:22 Rikki: «Επηρεάστηκα πολύ ψυχολογικά που ο Akylas ήταν φαβορί»
03.03.26 , 09:52 Χαμόγελα για Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό
03.03.26 , 09:49 Γνωστός ηθοποιός συζητά με το YFSF: Ποιος είναι;
03.03.26 , 09:47 Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
03.03.26 , 09:46 MasterChef: Πιάτα με γεύση από... σινεμά και «μάχη» για τα 1.000 ευρώ
03.03.26 , 09:44 Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο
03.03.26 , 09:43 Φίλοι για πάντα: Oι εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας - Ποιοι ήταν εκεί
03.03.26 , 09:04 MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει
03.03.26 , 09:03 Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της
03.03.26 , 08:53 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star: Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο δυναμικό κοινό
03.03.26 , 08:52 Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
03.03.26 , 08:33 Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
03.03.26 , 08:33 Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες
03.03.26 , 07:58 Μελέτης Ηλίας: «Ας ελπίσουμε ότι δε θα ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο»
03.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Μαρτίου
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καραμπόλα 5 οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τα ξημερώματα της Τρίτης 3/3.
  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση.
  • Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», με τον έναν σε σοβαρή κατάσταση.
  • Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου.

Καραμπόλα με 5 οχήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/3 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και δύο να τραυματίζονται. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. 

Ελληνικό: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Από τη σύγκρουση υπάρχει ένας νεκρός, ενώ δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. 

Την έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου ανέλαβε η Τροχαία. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top