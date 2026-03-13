Συγκλονίζει ο Θεοφάνους: «Δεν το ξέρει κανένας και δεν το ‘χω πει ποτέ»

Η αποκάλυψη για τη Μαρινέλλα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για τη φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε.
  • Αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Κύπρο και τις πολιτικές εξελίξεις, εκφράζοντας ανησυχία για τα παιδιά του.
  • Περιέγραψε τη σχέση του με τη Μαρινέλλα και άλλους καλλιτέχνες, αναγνωρίζοντας τη ντροπή του για την απομάκρυνση.
  • Ο γιος του Θεοφάνους επηρεάστηκε από ένα μακελειό σε πανεπιστήμιο στην Αμερική, όπου κρυβόταν για 30 ώρες.
  • Ταξιδεύει συχνά για να βλέπει τα παιδιά του, που ζουν σε διάφορες χώρες.

Σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στο «Στούντιο 4», το μεσημέρι της Παρασκευής 13/3, ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για τη φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι του πριν από χρόνια, το περιστατικό που τρόμαξε τον γιο του, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο.

Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!

Σχετικά με τις εξελίξεις στην πατρίδα του, είπε με ειλικρίνεια: «Τώρα που βλέπω την Κύπρο που συμβαίνουν όλα αυτά με τα πολιτικά και θυμάμαι το τι περάσαμε στον πόλεμο το 74′, ήμουν 5 ετών και έχω μνήμες. Δεν θέλω τα παιδιά μου να περάσουν αυτό επειδή το πέρασα εγώ. Σώνει και καλά να περάσουν κάτι; Το συσσίτιο και τους βομβαρδισμούς; Για ποιον λόγο; 

Αυτά που έγιναν τώρα στην Κύπρο δεν με τρόμαξαν – και ας μιλώ εκ τους ασφαλούς που είμαι στην Ελλάδα. Μιλώντας με τους Κύπριους, πιο πολύ τους τρόμαξαν, συμβαίνει ένα περίεργο πράγμα στην Κύπρο. Έχουμε εκλογές τον επόμενο μήνα. Εκμεταλλεύονται και τα κόμματα».

«Μαθαίνω νέα της Μαρινέλλας και τα κρατάω για μένα»

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με καταξιωμένους καλλιτέχνες, εξομολογήθηκε: «Θυμάμαι, πήγαινα στη Χαρούλα και μαγείρευε και τρώγαμε και γράφαμε τραγούδια… Μετά γιατί δεν κράτησα επαφή; Ντρεπόμουνα μετά, να σου πω την αλήθεια. Ντρεπόμουνα ή με τη Μαρινέλλα δεν είμαι αλλιώς. Η Μαρινέλλα είναι αλλιώς. Λέω είναι, τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να είναι, αλλά… ήμασταν αλλιώς. Ήμασταν αλλιώς»

«Μαθαίνω νέα της Μαρινέλλας και τα κρατάω για μένα», πρόσθεσε ακόμα για τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Θεοφάνους: «Η Νατάσα δεν συμπεριφέρθηκε σωστά, η σχέση μας είναι off»

«Ήρθε κάποια στιγμή που είδα το σπίτι μου να καίγεται»

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης περιέγραψε ακόμη τις δύσκολες στιγμές που έζησε, όταν είδε το σπίτι του να παραδίδεται στις φλόγες: «Δεν το ξέρει αυτό κανένας και δεν το ‘χω πει ποτέ. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ήρθε κάποια στιγμή που είδα το σπίτι μου να καίγεται. Φλόγες, τίποτα δεν έμεινε. Άφησα το παιδί και τη μαμά του στην Κύπρο και έκατσα εδώ, μόνος μου, μέχρι να ξαναφτιάξω το σπίτι και να τους φέρω. Αλλά με πρόγραμμα, όσων έπρεπε να κάνω, σαν το ρομπότ».

Ο Γιώργος Θεοφάνους σε μια αποκάλυψη που δεν είχε κάνει ξανά!

Ο Γιώργος Θεοφάνους σε μια αποκάλυψη που δεν είχε κάνει ξανά!

Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε πως ταξιδεύει συχνά για να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του: 

«Πάω και τους βλέπω συνέχεια. Προχθές ήμουν στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο είναι η άλλη μου η κόρη, αλλά ο μεγάλος που είναι στην Αμερική είναι δύσκολο».

Τέλος, παραδέχτηκε πως ήταν δύσκολο για τον γιο του να διαχειριστεί το μακελειό που σημειώθηκε στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούσε, όταν ένας άνθρωπος αφαίρεσε τη ζωή δύο φοιτητών μέσα σε μια τάξη: «Η επόμενη ημέρα για τον πιτσιρικά, όταν έγινε το συμβάν σε σχολείο της Αμερικής, ήταν δύσκολη. Ήθελε να μετακομίσει και μετακόμισε. Συμπτωματικά, εκείνη την ημέρα, δεν ήταν στο σχολείο αλλά ήταν απέναντι, στο παράθυρο του. Όταν έφυγε δηλαδή ο δράστης και μπήκε, ήταν απέναντι στην εστία. Αυτός κρυβόταν μέσα στο σπίτι για 30 ώρες και τον είχα στο τηλέφωνο, τον βοηθήσαμε μετά να μετακομίσει και έφυγε από εκεί», 

 

Follow us:

