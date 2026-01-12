Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!

«Δεν του μιλάω από τότε», είπε στον «αέρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 15:15 Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο - Θα έχετε την καλύτερη παρέα!»
12.01.26 , 15:06 Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»
12.01.26 , 14:45 Evangelia: Η ηλικία, η καταγωγή, η προσωπική ζωή και η Eurovision
12.01.26 , 14:44 Cash or Trash: Ο Ζανό Ντάνιας φέρνει στη δημοπρασία γεύση από Απαράδεκτους!
12.01.26 , 14:39 Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E
12.01.26 , 14:30 Εξαφάνιση Πάτρα: Η 16χρονη Λόρα έκλεισε όλα τα social media της
12.01.26 , 14:10 Δολοφονία Σέρρες: Εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό του 17χρονου
12.01.26 , 13:40 Good Job Nicky: Το βιογραφικό του μικρότερου γιου του Γιάννη Πάριου
12.01.26 , 13:39 Στον «αέρα» η συνάντηση αγροτών - Μητσοτάκη στο Μαξίμου
12.01.26 , 13:24 Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
12.01.26 , 13:13 Pirelli Calendar: Η ιστορία και η 52η έκδοση του φημισμένου Ημερολογίου
12.01.26 , 13:12 Τα ωραιότερα ταξίδια στο εξωτερικό για το 2026 - Η «μαγεία» της φύσης
12.01.26 , 13:03 Φτιάξτε το πιο μερακλίδικο σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί
12.01.26 , 13:02 Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
12.01.26 , 12:47 Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Εξαφάνιση Πάτρα: Η 16χρονη Λόρα έκλεισε όλα τα social media της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον καναπέ της εκπομπής Buongiorno βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Γιώργος Θεοφάνους

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη on camera αντίδραση μετά τις δηλώσεις Θεοφάνους

Ο επιτυχημένος συνθέτης κλήθηκε να απαντήσει για την κίνηση του γιου του Μάνου Χατζηδάκι να απαγορεύσει να ακουστούν τραγούδια του πατέρα του σε συναυλίες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Γιώργος Θεοφάνους έκανε και μια απρόσμενη αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα και τον τσακωμό τους.

Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!

Γιώργος Θεοφάνους: «Χειρίστηκε πολύ λάθος το θέμα»

«Ό,τι και να γίνει, ο κληρονόμος ή ο ίδιος ο συνθέτης έχουν τα δικαιώματα γιατί είναι δικό του το τραγούδι. Ήταν η μεγάλη διαφωνία μου με τον πρώην σου, τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν του μιλώ εγώ του Γιώργου από τότε. Χειρίστηκε πολύ λάθος το θέμα», είπε ο συνθέτης στη Φαίη Σκορδά.

Θεοφάνους: «Η Νατάσα δεν συμπεριφέρθηκε σωστά, η σχέση μας είναι off»

«Λάθος είναι που το βάζω τώρα στο τραπέζι αυτό, αλλά το τραγούδι ανήκει σε εμάς, σε αυτόν που το γράφει», πρόσθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους αναφερόμενος προφανώς στη θέση που είχε πάρει ο Γιώργος Λιάγκας στην κόντρα του δημιουργού με τη Νατάσα Θεοδωρίδου για το Φεγγάρι μου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση τραγουδησμένο από τον Τάσο Μπουγά.

Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!

Ποιος είναι ο Γιώργος Θεοφάνους

Ο Γιώργος Θεοφάνους είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς και επιτυχημένους συνθέτες και στιχουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από τρεις δεκαετίες.

Γεννημένος στη Λάρνακα της Κύπρου το 1968, έδειξε από νωρίς το ταλέντο του. Σπούδασε στο Berklee College of Music στη Βοστώνη, με ειδίκευση στην ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, γεγονός που του έδωσε τα εφόδια να συνδυάζει την ποπ αισθητική με το λαϊκό τραγούδι. 

Ευρυδίκη: «Τον Γιώργο Θεοφάνους τον αγαπάω όσο αγαπάω τον γιο μου»

Υπήρξε ο δημιουργός πίσω από την τεράστια επιτυχία της Ευρυδίκης (πρώην συζύγου του), γράφοντας τους πρώτους της εννέα δίσκους.

Η Ευρυδίκη κι ο Γιώργος Θεοφάνους σε μουσική παράσταση το 2008

Η Ευρυδίκη κι ο Γιώργος Θεοφάνους σε μουσική παράσταση το 2008 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 1999 δημιούργησε το πρώτο ανδρικό boy band στην Ελλάδα, τους ONE, οι οποίοι σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία και εκπροσώπησαν την Κύπρο στη Eurovision το 2002 με το τραγούδι Gimme.

 Έχει γράψει πάνω από 500 τραγούδια κι έχει πουλήσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια δίσκους. Έχει τιμηθεί με 9 βραβεία Αρίων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUONGIORNO
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top