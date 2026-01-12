Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!

Στον καναπέ της εκπομπής Buongiorno βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο επιτυχημένος συνθέτης κλήθηκε να απαντήσει για την κίνηση του γιου του Μάνου Χατζηδάκι να απαγορεύσει να ακουστούν τραγούδια του πατέρα του σε συναυλίες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Γιώργος Θεοφάνους έκανε και μια απρόσμενη αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα και τον τσακωμό τους.

Γιώργος Θεοφάνους: «Χειρίστηκε πολύ λάθος το θέμα»

«Ό,τι και να γίνει, ο κληρονόμος ή ο ίδιος ο συνθέτης έχουν τα δικαιώματα γιατί είναι δικό του το τραγούδι. Ήταν η μεγάλη διαφωνία μου με τον πρώην σου, τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν του μιλώ εγώ του Γιώργου από τότε. Χειρίστηκε πολύ λάθος το θέμα», είπε ο συνθέτης στη Φαίη Σκορδά.

«Λάθος είναι που το βάζω τώρα στο τραπέζι αυτό, αλλά το τραγούδι ανήκει σε εμάς, σε αυτόν που το γράφει», πρόσθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους αναφερόμενος προφανώς στη θέση που είχε πάρει ο Γιώργος Λιάγκας στην κόντρα του δημιουργού με τη Νατάσα Θεοδωρίδου για το Φεγγάρι μου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση τραγουδησμένο από τον Τάσο Μπουγά.

Ποιος είναι ο Γιώργος Θεοφάνους

Ο Γιώργος Θεοφάνους είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς και επιτυχημένους συνθέτες και στιχουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από τρεις δεκαετίες.

Γεννημένος στη Λάρνακα της Κύπρου το 1968, έδειξε από νωρίς το ταλέντο του. Σπούδασε στο Berklee College of Music στη Βοστώνη, με ειδίκευση στην ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, γεγονός που του έδωσε τα εφόδια να συνδυάζει την ποπ αισθητική με το λαϊκό τραγούδι.

Υπήρξε ο δημιουργός πίσω από την τεράστια επιτυχία της Ευρυδίκης (πρώην συζύγου του), γράφοντας τους πρώτους της εννέα δίσκους.

Η Ευρυδίκη κι ο Γιώργος Θεοφάνους σε μουσική παράσταση το 2008 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 1999 δημιούργησε το πρώτο ανδρικό boy band στην Ελλάδα, τους ONE, οι οποίοι σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία και εκπροσώπησαν την Κύπρο στη Eurovision το 2002 με το τραγούδι Gimme.

Έχει γράψει πάνω από 500 τραγούδια κι έχει πουλήσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια δίσκους. Έχει τιμηθεί με 9 βραβεία Αρίων.