Κρήτη: Eλεύθεροι οι έξι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης

Το χρονικό της καταγγελίας για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Eλεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι συλληφθέντες που καταγγέλλονται για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης στην Κρήτη.

Τα έξι άτομα - ένας 15χρονος και ένας 18χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας, τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών και ένας ακόμα 21χρονος απολογούνταν για περισσότερες από 10 ώρες, με τις δικαστικές αρχές να τους επιβάλλουν περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 2.000 έως 8.000 ευρώ, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις ενήλικες γυναίκες, κηδεμόνες των ανήλικων συλληφθέντων.

Κρήτη: H καταγγελία της 17χρονης για ομαδικό βιασμό

Μια 17χρονης Ελληνίδα και μια 16χρονη από τη Βουλγαρία κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έφυγαν από δομή φιλοξενίας θηλέων της τοπικής εκκλησίας για να κάνουν μια βόλτα. Όπως είπαν, βρέθηκαν αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα με μια παρέα επτά νεαρών και στη συνέχεια σε σπίτι.

Εκεί υποστήριξαν ότι η μία έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άτομα.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά την εμπλοκή τους. Μετά τη δικαστική απόφαση, ο δικηγόρος τριών εκ των κατηγορούμενων, σε δηλώσεις του, είπε ότι το αποδεικτικό υλικό από τις κάμερες επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς τους και όχι των κοριτσιών.