Ομαδικός βιασμός 17χρονης: Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Σοκ έχει προκαλέσει στα Χανιά η καταγγελία 17χρονης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης από τουλάχιστον πέντε άτομα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Η ανήλικη κατήγγειλε ότι μαζί με μια φίλη της είχαν βγει από χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η τοπική εκκλησία για να πάνε μια βόλτα. Άγνωστο πώς, κατέληξαν σε ένα τουριστικό κατάλυμα με μια παρέα επτά νεαρών, ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι, και στη συνέχεια σε ένα σπίτι. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης βιάστηκε ομαδικά από πέντε άτομα, τα οποία βιντεοσκοπούσαν την πράξη.

Οι κατηγορούμενοι ωστόσο, οι οποίοι συνελήφθησαν, αρνούνται τις κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν με τη θέληση της κοπέλας.

«Ήταν με τη θέλησή της. Ήταν όλοι μαζί και είχανε κανονίσει (ομαδική συνεύρεση)... Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπέλας που “βίασαν” υποτίθεται. Κι απ' τη στιγμή που πας σε ξενοδοχείο σου 'χω μια ερώτηση: Πώς γίνεται να μην την ακούσει ούτε ένας να φωνάζει βοήθεια;», είπε στο Mega ο αδελφός ενός από τους κατηγορούμενος.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο αδελφός του δεν είχε καμία συμμετοχή σε ό,τι τον κατηγορούν, καθώς, όπως είπε, πήγε στο κατάλυμα και μετά από δύο λεπτά έφυγε.

«Θέλει να βγάλει χρήμα και έχει και ψυχολογικά απ' ό,τι έχω ακούσει, είχε κάνει μήνυση και στον πατριό της, ότι την είχε βιάσει κι εκείνος. Έχουμε και μια μάρτυρα που ήταν εκείνη τη στιγμή μπροστά στο σκηνικό. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και να μη δεχόταν να την τραβάνε, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν τη βίασαν, αυτό έχει σημασία. Δεν είναι βιαστής ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου δεν κολλάει πουθενά σε αυτό. Είναι δύο ανήλικοι μέσα. Η μάνα του παιδιού που είναι μέσα, έχει πρόβλημα με την καρδιά και την κρατάνε μέσα για τα χαρτιά. Άμα πάθει κάτι η γυναίκα, τι θα γίνει δηλαδή; Ποιος θα μπλέξει; Η γυναίκα έχει δυο τρία παιδιά», συνέχισε ο αδελφός ενός από τους κατηγορούμενους.

Στην ίδια γραμμή και ο πατέρας του ίδιου κατηγορούμενου.

«Ο γιος μου δεν έχει αγγίξει κανέναν. Κι επειδή ήταν παρέα ή γνωστοί, τους έχουν συλλάβει όλους. Έχουν ένα παιδί που δεν έχει αγγίξει κανέναν, καμία. Είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένες το κατάλυμα και τους κάλεσαν να πιούν ένα καφέ», υποστήριξε.

Επτά νεαροί συνελήφθησαν από τις αρχές, μετά την καταγγελία 17χρονης, καθώς και τρεις μητέρες των αγοριών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σε βάρος των νεαρών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση και κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Δευτέρα.