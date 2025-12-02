Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»

Η πιο ειλικρινής εξομολόγηση για το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 22:16 Χειροπέδες Στον «Μπολτ» Της Εγκληματικότητας - Είχε Ξεφύγει 2 Φορές
02.12.25 , 22:15 Φάρμα: Ποιος ήταν καλύτερος στο μέτρημα και κέρδισε την ατομική ασυλία;
02.12.25 , 22:10 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο μονομάχοι που στέλνει στον αχυρώνα ο Λευτέρης!
02.12.25 , 22:04 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»
02.12.25 , 21:54 Κλήρωση Eurojackpot 2/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
02.12.25 , 21:40 Φάρμα: Δείτε τι κρύβει η διαφορετική δοκιμασία ατομικής ασυλίας
02.12.25 , 21:32 Κεραμέως στο Star: Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί με τις συλλογικές συμβάσεις
02.12.25 , 21:26 Δικηγόρος Δ. Ματσούκα: «Η Απόφαση Του Δικαστηρίου Είναι Σωστή»
02.12.25 , 20:46 Απίστευτο κι όμως, ελληνικό! Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών
02.12.25 , 20:24 Αγρότες: Έρχεται «βροχή» από μπλόκα - Κλείνουν δρόμοι από Κρήτη μέχρι Έβρο
02.12.25 , 20:01 Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»
02.12.25 , 19:48 Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση»
02.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα δεν ήταν αρκετά για τη λύση
02.12.25 , 19:29 Διαθήκες, κληρονομιές με χρέη, δικαιώματα συζύγων:  Όσα αλλάζουν
02.12.25 , 19:23 Mουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Απίστευτο κι όμως, ελληνικό! Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών
Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
Αγρότες: Έρχεται «βροχή» από μπλόκα - Κλείνουν δρόμοι από Κρήτη μέχρι Έβρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου μιλά στο Happy Day για την απώλεια των κιλών της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές και συναισθηματικά φορτισμένες συνεντεύξεις της παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube.

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη, τη δικαστική τους διαμάχη, αλλά και τη δική της προσωπική διαδρομή μέσα από δύσκολες συναισθηματικά περιόδους.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο»

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως, παρά το συναινετικό διαζύγιο, η συνέχεια δεν κύλησε όπως την είχε φανταστεί. Με απόλυτη ειλικρίνεια δήλωσε:

«Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο, υπήρχαν μήνες… λίγοι μήνες… τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή τα έλαβα 6 μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν θα μπω σε τόσες λεπτομέρειες να σου πω, γιατί είναι και πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, οπότε δεν θα τα κάνω από μόνη μου.

Χρηστίδου – Μαραντίνης: Η κοινή απόφαση που πήραν για τη δικαστική διαμάχη

Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως δεν το πήγα και ποτέ στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας χορός που αν αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς αυτή τη γλώσσα. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου. Φυσικά και δεν ήθελα να πάω στα δικαστήρια. Πίστευα ότι ήταν βελούδινο, γιατί ήταν συναινετικό το διαζύγιο, όλα τακτοποιήθηκαν, πίστευα ότι θα ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και οι δυο πλευρές. Έκανα τα πάντα να υπάρχει καλό κλίμα και στη συνέχεια δηλαδή συνέχισα να προσπαθώ για αυτό… Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου».

Η απόφαση του χωρισμού και ο ρόλος των παιδιών - Η οικονομική διαχείριση: «Δεν είχα καμία πρόσβαση»

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι η απόφαση να χωρίσει ήταν δική της, μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας. Ωστόσο, σε όλη τη διαδικασία είχε ως κύριο μέλημα τα παιδιά τους:

«Ξέρω τι μεσολάβησε αλλά δεν θα σου απαντήσω. Ήθελα να χωρίσω. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί… Προσπαθώ σαν πρώτο πλάνο στο μυαλό μου να έχω τα παιδιά μου. Αυτό έχει προστατεύσει και μένα ως έναν βαθμό. Είναι και ο πατέρας των παιδιών μου, οπότε είμαι πολύ προστατευτική και σε αυτό. Δεν θα μιλήσω για τα παιδιά μου, είναι ευαίσθητα ζητήματα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε ότι συνεχίζει να προστατεύει την εικόνα του πατέρα τους, ακόμη κι αν η προσωπική σχέση των πρώην συζύγων δεν βρίσκεται σε καλή φάση:

«Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι σήμερα είναι ένα διαφορετικός άνθρωπος. Προσπαθώ να προστατεύω την εικόνα του πατέρα τους και στα ίδια τα παιδιά και στον κόσμο. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα. Πηγαίνω μέχρι εκεί που δεν θα βλάψω την εικόνα αυτή. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας, τώρα που το βλέπω απ’ έξω και εγώ απορώ. Αφορά όλη μου τη ζωή, όχι μόνο τον πρώην σύζυγό μου… Μεγάλωσα σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα ροζ συννεφάκι, πιστεύοντας ότι όλοι είναι καλοί και θέλουν το καλό μας». 

Μία από τις πιο ηχηρές της αποκαλύψεις ήταν η πλήρης απομάκρυνσή της από τη διαχείριση των οικονομικών κατά τη διάρκεια του γάμου:

«Αυτό που θα άλλαζα είναι ότι δεν θα έφευγα τελείως από την οικονομική διαχείριση των χρημάτων μου. Ουσιαστικά παραιτήθηκα από αυτό, το είχε αναλάβει όλο ο πρώην σύζυγός μου. Δεν είχα κανέναν έλεγχο, οπότε και όταν χωρίσαμε δεν διεκδίκησα τίποτα, δεν είχα πρόσβαση σε τίποτα. Συναίνεσα απόλυτα σε αυτό. Στο μυαλό μου είχα πως είναι ένα κοινό ταμείο, μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα, εγώ ήμουν ότι δεν με νοιάζουν και πολύ τα χρήματα, δεν έχουν σημασία… Πίστευα ότι μαζεύονται χρήματα από την πλευρά του και εξασφαλίζει το μέλλον μας. Το είχα στο μυαλό μου πολύ ρομαντικά. Δεν θα το έκανα πλέον αυτό».

Παραδέχτηκε επίσης πως όταν προχώρησαν στο διαζύγιο, είχε παραιτηθεί πλήρως από την κοινή περιουσία:

«Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα, γιατί εγώ υπέγραψα ότι παραιτούμαι. Στα δικαστήρια έχω πάει μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου».

Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»

Σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία: «Δεν μιλάμε καθόλου. Δεν υπάρχει πρόθεση επικοινωνίας από την πλευρά του. Είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν θα τα μοιραστώ».

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι πλέον δεν είναι ο άνθρωπος που έκανε διαρκώς πίσω: «Ήμουν ένας άνθρωπος που υποχωρούσε πάρα πολύ. Δεν είμαι πλέον αυτός ο άνθρωπος».

Η Σίσσυ Χρηστίδου έξω από το δικαστήριο τον Απρίλιο 2025

Η Σίσσυ Χρηστίδου έξω από το δικαστήριο τον Απρίλιο 2025 /Φωτογραφία NDP Photo Agency 

Ο Θοδωρής Μαραντίνης σε παλιότερη εμφάνισή του στην Αθήνα 

Ο Θοδωρής Μαραντίνης σε παλιότερη εμφάνισή του στην Αθήνα/ Φωτογραφία NDP Photo Agency 
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top