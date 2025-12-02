Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές και συναισθηματικά φορτισμένες συνεντεύξεις της παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube.

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη, τη δικαστική τους διαμάχη, αλλά και τη δική της προσωπική διαδρομή μέσα από δύσκολες συναισθηματικά περιόδους.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο»

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως, παρά το συναινετικό διαζύγιο, η συνέχεια δεν κύλησε όπως την είχε φανταστεί. Με απόλυτη ειλικρίνεια δήλωσε:

«Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο, υπήρχαν μήνες… λίγοι μήνες… τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή τα έλαβα 6 μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν θα μπω σε τόσες λεπτομέρειες να σου πω, γιατί είναι και πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, οπότε δεν θα τα κάνω από μόνη μου.

Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως δεν το πήγα και ποτέ στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας χορός που αν αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς αυτή τη γλώσσα. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου. Φυσικά και δεν ήθελα να πάω στα δικαστήρια. Πίστευα ότι ήταν βελούδινο, γιατί ήταν συναινετικό το διαζύγιο, όλα τακτοποιήθηκαν, πίστευα ότι θα ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και οι δυο πλευρές. Έκανα τα πάντα να υπάρχει καλό κλίμα και στη συνέχεια δηλαδή συνέχισα να προσπαθώ για αυτό… Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου».

Η απόφαση του χωρισμού και ο ρόλος των παιδιών - Η οικονομική διαχείριση: «Δεν είχα καμία πρόσβαση»

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι η απόφαση να χωρίσει ήταν δική της, μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας. Ωστόσο, σε όλη τη διαδικασία είχε ως κύριο μέλημα τα παιδιά τους:

«Ξέρω τι μεσολάβησε αλλά δεν θα σου απαντήσω. Ήθελα να χωρίσω. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί… Προσπαθώ σαν πρώτο πλάνο στο μυαλό μου να έχω τα παιδιά μου. Αυτό έχει προστατεύσει και μένα ως έναν βαθμό. Είναι και ο πατέρας των παιδιών μου, οπότε είμαι πολύ προστατευτική και σε αυτό. Δεν θα μιλήσω για τα παιδιά μου, είναι ευαίσθητα ζητήματα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε ότι συνεχίζει να προστατεύει την εικόνα του πατέρα τους, ακόμη κι αν η προσωπική σχέση των πρώην συζύγων δεν βρίσκεται σε καλή φάση:

«Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι σήμερα είναι ένα διαφορετικός άνθρωπος. Προσπαθώ να προστατεύω την εικόνα του πατέρα τους και στα ίδια τα παιδιά και στον κόσμο. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα. Πηγαίνω μέχρι εκεί που δεν θα βλάψω την εικόνα αυτή. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας, τώρα που το βλέπω απ’ έξω και εγώ απορώ. Αφορά όλη μου τη ζωή, όχι μόνο τον πρώην σύζυγό μου… Μεγάλωσα σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα ροζ συννεφάκι, πιστεύοντας ότι όλοι είναι καλοί και θέλουν το καλό μας».

Μία από τις πιο ηχηρές της αποκαλύψεις ήταν η πλήρης απομάκρυνσή της από τη διαχείριση των οικονομικών κατά τη διάρκεια του γάμου:

«Αυτό που θα άλλαζα είναι ότι δεν θα έφευγα τελείως από την οικονομική διαχείριση των χρημάτων μου. Ουσιαστικά παραιτήθηκα από αυτό, το είχε αναλάβει όλο ο πρώην σύζυγός μου. Δεν είχα κανέναν έλεγχο, οπότε και όταν χωρίσαμε δεν διεκδίκησα τίποτα, δεν είχα πρόσβαση σε τίποτα. Συναίνεσα απόλυτα σε αυτό. Στο μυαλό μου είχα πως είναι ένα κοινό ταμείο, μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα, εγώ ήμουν ότι δεν με νοιάζουν και πολύ τα χρήματα, δεν έχουν σημασία… Πίστευα ότι μαζεύονται χρήματα από την πλευρά του και εξασφαλίζει το μέλλον μας. Το είχα στο μυαλό μου πολύ ρομαντικά. Δεν θα το έκανα πλέον αυτό».

Παραδέχτηκε επίσης πως όταν προχώρησαν στο διαζύγιο, είχε παραιτηθεί πλήρως από την κοινή περιουσία:

«Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα, γιατί εγώ υπέγραψα ότι παραιτούμαι. Στα δικαστήρια έχω πάει μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου».

Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»

Σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία: «Δεν μιλάμε καθόλου. Δεν υπάρχει πρόθεση επικοινωνίας από την πλευρά του. Είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν θα τα μοιραστώ».

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι πλέον δεν είναι ο άνθρωπος που έκανε διαρκώς πίσω: «Ήμουν ένας άνθρωπος που υποχωρούσε πάρα πολύ. Δεν είμαι πλέον αυτός ο άνθρωπος».

Η Σίσσυ Χρηστίδου έξω από το δικαστήριο τον Απρίλιο 2025 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Θοδωρής Μαραντίνης σε παλιότερη εμφάνισή του στην Αθήνα/ Φωτογραφία NDP Photo Agency