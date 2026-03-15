Ρόδος: Nεκρός ο 81χρονος ερασιτέχνης ψαράς που αγνοούταν

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, ο ηλικιωμένος που αγνοείτο από χθες το απόγευμα, όποτε είχε πάει για ψάρεμα με ένα φίλο του, στην παραλία Καλάθου της Ρόδου.

Η σορός του 81χρονου βρέθηκε σε κόλπο μεταξύ των Βληχών και της Λίνδου, από κάτοικο της περιοχής που συμμετείχε στις έρευνες με τη βάρκα του.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το Λιμενικό, στελέχη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άνδρας από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ψάρευε από τη στεριά με ένα φίλο του. Κάποια στιγμή φέρεται να μπήκε στη θάλασσα για να ξεμπερδέψει το παραγάδι του και να παρασύρθηκε από κύμα. Από όταν ενημερώθηκε το Λιμενικό ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου και εθελοντικών ομάδων.