Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

«Νερό στη βάρκα» για τη δημοσιογράφο και τηλεκριτικό

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αφροδίτης Γραμμέλη στο Buongiorno του Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Γραμμέλη είναι ερωτευμένη και ανέβασε φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο Γιώργο, που εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό.
  • Η φωτογραφία συνοδεύεται από το τραγούδι "Νερό στη βάρκα" της Μάρθας Φριντζήλα.
  • Η Γραμμέλη έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί, θεωρώντας ότι δεν είναι για τον γάμο.
  • Ήταν παντρεμένη με τον Κώστα Βαϊμάκη και έχουν έναν γιο, τον Μιχάλη - Μάριο, γεννημένο το 2006.
  • Οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, με προτεραιότητα την ευημερία του παιδιού τους.

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής βιώνει η Αφροδίτη Γραμμέλη. Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα της Κατερίνας Καραβάτου στο Σαββατοκύριακο Παρέα, είναι ερωτευμένη τους τελευταίους μήνες.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέβασε μία κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, που ονομάζεται Γιώργος και εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με το τραγούδι της Μάρθας Φριντζήλα και του Ορέστη Ντάντο, Νερό στη βάρκα, η τηλεκριτικός «κοινοποίησε» με αυτόν τον τρόπο στους followers της ότι δεν είναι πλέον μόνη.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη με τον νέο της σύντροφο

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη με τον νέο της σύντροφο /Φωτογραφία Instagram

Στα μέσα Μαρτίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή Buongiorno κι είχε ερωτηθεί από τη Φαίη Σκορδά για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου. «Δε θα ξαναπαντρευόμουν, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί για να παντρευτούν κι εγώ θεωρώ ότι είμαι αυτό το είδος. Δε μου λείπει ο γάμος, δεν τον θέλω τον γάμο. Ήμουν παντρεμένη για περίπου 10 χρόνια. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν το παιδί, θα είχα χωρίσει πολύ νωρίτερα».

Θυμίζουμε ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη υπήρξε παντρεμένη με τον αθλητικογράφο, Κώστα Βαϊμάκη που βλέπουμε στο Στούντιο 4 και μαζί απέκτησαν έναν γιο. Ο Μιχάλης - Μάριος όπως ονομάζεται είναι γεννημένος το 2006. Αν και έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια, η ίδια έχει δηλώσει ότι οι σχέσεις ανάμεσα τους είναι εξαιρετικές, αφού και οι δύο έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ευημερία του παιδιού τους.

Follow us:

