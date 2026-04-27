Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής βιώνει η Αφροδίτη Γραμμέλη. Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα της Κατερίνας Καραβάτου στο Σαββατοκύριακο Παρέα, είναι ερωτευμένη τους τελευταίους μήνες.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέβασε μία κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, που ονομάζεται Γιώργος και εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με το τραγούδι της Μάρθας Φριντζήλα και του Ορέστη Ντάντο, Νερό στη βάρκα, η τηλεκριτικός «κοινοποίησε» με αυτόν τον τρόπο στους followers της ότι δεν είναι πλέον μόνη.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη με τον νέο της σύντροφο /Φωτογραφία Instagram

Στα μέσα Μαρτίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή Buongiorno κι είχε ερωτηθεί από τη Φαίη Σκορδά για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου. «Δε θα ξαναπαντρευόμουν, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί για να παντρευτούν κι εγώ θεωρώ ότι είμαι αυτό το είδος. Δε μου λείπει ο γάμος, δεν τον θέλω τον γάμο. Ήμουν παντρεμένη για περίπου 10 χρόνια. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν το παιδί, θα είχα χωρίσει πολύ νωρίτερα».

Αφροδίτη Γραμμέλη: Ο γάμος με τον Κώστα Βαϊμάκη

Θυμίζουμε ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη υπήρξε παντρεμένη με τον αθλητικογράφο, Κώστα Βαϊμάκη που βλέπουμε στο Στούντιο 4 και μαζί απέκτησαν έναν γιο. Ο Μιχάλης - Μάριος όπως ονομάζεται είναι γεννημένος το 2006. Αν και έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια, η ίδια έχει δηλώσει ότι οι σχέσεις ανάμεσα τους είναι εξαιρετικές, αφού και οι δύο έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ευημερία του παιδιού τους.