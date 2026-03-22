Αφροδίτη Γραμμέλη: Αποκαλύψεις φωτιά για τον γάμο της Φαίης Σκορδά

Στη Φαίη Σκορδά και στον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη αναφέρθηκε το πρωί της Κυριακής (22/3) η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την παρουσιάστρια, προχώρησε σε αποκαλύψεις στον «αέρα». Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος ανέφερε ότι η πρόταση γάμου στη Φαίη Σκορδά έγινε το καλοκαίρι του 2024, όταν η οικοδέσποινα του «Buongiorno» είχε αποχωρήσει από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και είχε υπογράψει συμβόλαιο με το Mega.

«Ξέρετε πότε έγινε η πρόταση γάμου στη Φαίη Σκορδά; Το τελευταίο διάστημα άκουσα δύο σενάρια, τα οποία είχαν να κάνουν με ταξίδι. Ιταλία και Αμερική. Η πρόταση γάμου στη Φαίη και το ξέρω από καλή πηγή έχει γίνει από το καλοκαίρι του 2024. Αυτό είναι κάτι που ακούτε πρώτη φορά. Ήταν το καλοκαίρι μεταξύ ΣΚΑΙ και Mega. Όταν η Φαίη δεν ανανέωσε το συμβόλαιό της με το ΣΚΑΙ και έκανε την πολυσυζητημένη μεταγραφή της στο Mega, εκείνο το καλοκαίρι η Φαίη δέχτηκε πρόταση γάμου από τον νυν σύντροφό της και από τότε υπάρχει στο μυαλό αυτός ο γάμος» είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη συνέχισε το ρεπορτάζ της, λέγοντας ότι, αν και η αρχική επιθυμία του ζευγαριού ήταν να κάνει έναν πολιτικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο, φαίνεται πλέον να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο ενός θρησκευτικού γάμου, παρουσία όλων των αγαπημένων τους προσώπων.

«Ο γάμος που θα γίνει πολύ σύντομα, μετά το Πάσχα, δίνω περισσότερες πιθανότητες να είναι θρησκευτικός και μεγαλύτερος, θα είναι μια πιο ανοιχτή τελετή γιατί ο γάμος θα γίνει γνωστός όπου και να γίνει…Πάντα διακριτικά. Θα είναι οι φίλοι τους, οι άνθρωποί τους, οι οικογένειές τους και θα είναι ένας γάμος στα μέτρα τους και διακριτικός, όσο διακριτική είναι η σχέση τους», είπε η τηλεκριτικός.