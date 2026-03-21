Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: «Δεν έχω να κρύψω κάτι»

Όσα είπε για τη φημολογούμενη ρήξη στη σχέση της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο

Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: «Δεν έχω να κρύψω κάτι»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ο οποίος θα γίνει σε στενό κύκλο.
  • Η παρουσιάστρια σκοπεύει να συνεχίσει στο MEGA και να προτείνει το DWTS για το μέλλον της.
  • Αναφέρθηκε σε φήμες για τεταμένες σχέσεις με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τονίζοντας ότι δεν έχει να κρύψει κάτι.
  • Ο γάμος τους θα συνοδευτεί από μεγάλο πάρτι το καλοκαίρι για να γιορτάσουν με φίλους και οικογένεια.
  • Η Σκορδά εκφράζει την επιθυμία της να παραμείνει στην ίδια ζώνη τηλεοπτικά και την επόμενη σεζόν.

Η Φαίη Σκορδά μίλησε για τα τηλεοπτικά της σχέδια και τον επικείμενο γάμο της με τον αγαπημένο της, στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και στη δημοσιογράφο Νόρα Καούρη.

Φαίη Σκορδά: Η casual chic εμφάνιση με λευκό κοστούμι & αθλητικά παπούτσια

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε την πρόθεσή της να συνεχίσει στην ίδια ζώνη και την επόμενη σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, που φημολογείται ότι είναι τεταμένες.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ έντονη χρονιά, με πολλά γεγονότα. Δεν έχω κάνει ακόμα κάποια συζήτηση για του χρόνου, αλλά έχουμε υπογράψει αρκετά χρόνια με το +1. Φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα θα γίνει η συνάντηση με το κανάλι, δε θεωρώ ότι θα συζητήσουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Έχω την αίσθηση ότι θα παραμείνουμε στο MEGA, που είναι κάτι που επιθυμώ. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, όπως γίνονται κάθε χρόνο. Εγώ σίγουρα θα προτείνω το DWTS, Το έχω πει ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρουσιάσω ή κάτι παρόμοιο, αλλά δε θα το έκανα παράλληλα. Έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ ποιό θα ήθελα να είναι το επόμενό μου βήμα αν σταματήσω το καθημερινό», δήλωσε για το τηλεοπτικό της μέλλον. 

Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από το «Buongiorno», είπε: «Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο τον αγαπώ πολύ. Σχετικά με την εκπομπή που θέλει να κάνει, η αίσθησή μου είναι ότι δεν είπε ότι δε θέλει να είναι στο Buongiorno… Νομίζω ότι όλο αυτό έχει λίγο παρεξηγηθεί. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις, εγώ εύχομαι να είναι το καλύτερο για εκείνον και σίγουρα θα ήθελα να είμαστε μαζί. Θα σεβαστώ την όποια απόφασή του, αλλά δε μου έχει βγάλει ότι δε θα είναι του χρόνου».

Η Φαίη Σκορδά στο «Buongiorno»

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτούς που λένε ότι υπάρχει ένταση ανάμεσα σε μένα και τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλω να είναι πάντα καλά ο Ανδρέας. Εντάξει, μέσα στην εκπομπή συμβαίνουν πράγματα. Κάτι έχω ακούσει κι εγώ για τον γάμο του. Φαντάζομαι θα με καλέσει. Δεν έχουμε συζητήσει για του χρόνου, γιατί δεν έχω κάνει συζήτηση ούτε εγώ ακόμα» ανέφεσε σε άλλο σημείο για τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Η Σκορδά δεν κρύβεται πια και μιλάει για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη!

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ξεκαθάρισε:«Εγώ δεν απασχολώ. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε κρύβω κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ευχαριστώ μόνο για τα καλά λόγια και τις ευχές».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021 και, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται να παντρευτεί στο άμεσο μέλλον. Ο πολιτικός γάμος τους θα γίνει το επόμενο διάστημα σε πολύ στενό κύκλο. Η οικοδέσποινα του «Buongiorno» και ο αρχιτέκτονας σκοπεύουν το καλοκαίρι να κάνουν ένα μεγάλο πάρτι, ώστε να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός με όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

