Φαίη Σκορδά: Η casual chic εμφάνιση με λευκό κοστούμι & αθλητικά παπούτσια

Η Φαίη Σκορδά παραβρέθηκε στην παρουσίαση της limited συλλογής της Μαίρης Κατράντζου, η οποία συνεργάστηκε με γνωστό brand παιδικών ρούχων.
Η παρουσιάστρια, που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της πριν το καλοκαίρι, έκανε μια casual chic εμφάνιση, φορώντας κοστούμι με αθλητικά παπούτσια.
Ειδικότερα, φόρεσε ένα λευκό ριγέ κοστούμι, αποτελούμενο από σακάκι και παντελόνα. Το σακάκι της είναι σε ελαφρώς άνετη γραμμή με κλασικό πέτο, ενώ το παντελόνι είναι ίσιο σε wide- leg γραμμή. Έτσι, το σύνολο δίνει μια αίσθηση σύγχρονης κομψότητας.
Από μέσα φοράει ένα λευκό top. Το look της ολοκληρώνεται με λευκά αθλητικά παπούτσια, τύπου running. Αυτή η επιλογή είναι το «κλειδί» για να μετατραπεί ένα αυστηρό σύνολο σε μια στιλάτη καθημερινή εμφάνιση, κατάλληλη για κοινωνικές και επαγγελματκές εκδηλώσεις.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην εμφάνιση της Φαίης Σκορδά είναι η μονοχρωματική βάση, καθώς κάνει την εμφάνιση ultra chic. Επίσης, τα sneakers της έχουν μίνιμαλ κομψή γραμμή κι όχι αυστηρά αθλητικό χαρακτήρα.
Η μαύρη δερμάτινη Tote τσάντα της επαναφέρει την ισορροπία, «δένοντας» το σύνολο και αναβαθμίζοντάς το σε «Smart Casual».