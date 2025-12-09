Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι

Το πολυαναμενόμενο -S- Party 2025 του γνωστού σχεδιαστή Στυλιανού στο “Stylianos Atelier” στο Κολωνάκι αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά fashion events της χρονιάς, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της τηλεόραση και των media γενικότερα. Η βραδιά, αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την υψηλή αισθητική και τη στήριξη του “Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)”, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη μοναδικότητα του οίκου και το όραμά του.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους, η Πρέσβειρα του Οργανισμού, Φαίη Σκορδά, εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Εμφανίστηκε με ένα έντονο φούξια strapless φόρεμα, μια δημιουργία που αγκάλιαζε ιδανικά τη σιλουέτα της και συνδύαζε θηλυκότητα, δυναμισμό και διακριτική πολυτέλεια. Το heart-shaped μπούστο αποτέλεσε σημείο αναφοράς, προσθέτοντας μια ρομαντική αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σύγχρονη πινελιά στο look.

Η παρουσιάστρια του Buongiorno ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα χαλαρό ψηλό χτένισμα, αφήνοντας κάτω τα φραντζάκια της. Το χτένισμα αυτό ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και χωρίς περιττή λεπτομέρεια, άφηνε το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Ολόκληρη η παρουσία της απέπνεε vibes κομψότητας, λαμπερής αυτοπεποίθησης και μια glamorous ενέργεια που ταίριαζε απόλυτα στο ύφος της βραδιάς.

Δες το look της Φαίης Σκορδά:

Φαίη Σκορδά/ ndp

Στυλιανός - Φαίη Σκορδά - Χάρης Σιανίδης/ ndp

Στο πλευρό της, προσωπικότητες όπως η Ελένη Χατζίδου, η Ιωάννα Μαλέσκου και η Ιωάννα Σρόιτερ έδωσαν επιπλέον λάμψη στο red carpet moment μαζί με τον οικοδεσπότη της βραδιάς, Στυλιανό.

Ελένη Χατζίδου/ ndp

Ιωάννα Σρόιτερ/ ndp

Iωάννα Μαλέσκου/ ndp

Η εκδήλωση ξεκίνησε με live makeup demonstrations και συνεχίστηκε με ένα πρωτοποριακό fashion show – live shooting, μια immersive εμπειρία που παρουσίασε signature δημιουργίες του “Stylianos Atelier”. Το after party απογειώθηκε με το εκρηκτικό live του Ηλία Μπόγδανου και των INCO, ενώ το DJ set της Ευαγγελίας Τσιορλίδα διατήρησε το κέφι μέχρι αργά.

Ηλίας Μπόγδανος και INCO/ndp