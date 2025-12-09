Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι

Tι επέλεξε να φορέσει η παρουσιάστρια;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 20:07 Συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες - Οι επόμενες κινήσεις τους
09.12.25 , 20:05 Cash or Trash: Ο Παγώνης ενθουσιάζεται με τον Αϊ-Βασίλη που χορεύει!
09.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
09.12.25 , 19:28 «Ύμνοι» Τραμπ για Ερντογάν: Σκληρό καρύδι και φίλος μου
09.12.25 , 19:01 Αλαλούμ με τη νέα γονική άδεια
09.12.25 , 18:50 Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;
09.12.25 , 18:48 Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
09.12.25 , 18:05 DS Automobiles: Πρώτοι βαθμοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
09.12.25 , 17:57 Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
09.12.25 , 17:47 Έγκλημα Ψυχικό: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι - Έρευνα για μεσίτη στη Μύκονο
09.12.25 , 17:44 Κριτική Καραμανλή - Βενιζέλου στην κυβέρνηση για κρίση θεσμών
09.12.25 , 17:14 Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Διαμαντή Καραναστάση
09.12.25 , 16:48 Μάθε τι είναι η ΑΙ σε δύο λεπτά - Δες το βίντεο
09.12.25 , 16:47 Κωνσταντίνα: «Τώρα μου λείπει η συντροφικότητα και όχι ο έρωτας»
09.12.25 , 16:47 ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.12.25, 18:49
Φαίη Σκορδά: «Μη με συγχύζετε, μη μου στέλνετε μηνύματα!»/ Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πολυαναμενόμενο -S- Party 2025 του γνωστού σχεδιαστή Στυλιανού στο “Stylianos Atelier” στο Κολωνάκι αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά fashion events της χρονιάς, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της τηλεόραση και των media γενικότερα. Η βραδιά, αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την υψηλή αισθητική και τη στήριξη του “Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)”, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη μοναδικότητα του οίκου και το όραμά του.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους, η Πρέσβειρα του Οργανισμού, Φαίη Σκορδά, εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Εμφανίστηκε με ένα έντονο φούξια strapless φόρεμα, μια δημιουργία που αγκάλιαζε ιδανικά τη σιλουέτα της και συνδύαζε θηλυκότητα, δυναμισμό και διακριτική πολυτέλεια. Το heart-shaped μπούστο αποτέλεσε σημείο αναφοράς, προσθέτοντας μια ρομαντική αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σύγχρονη πινελιά στο look.

Η παρουσιάστρια του Buongiorno ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα χαλαρό ψηλό χτένισμα, αφήνοντας κάτω τα φραντζάκια της. Το χτένισμα αυτό ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και χωρίς περιττή λεπτομέρεια, άφηνε το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Ολόκληρη η παρουσία της απέπνεε vibes κομψότητας, λαμπερής αυτοπεποίθησης και μια glamorous ενέργεια που ταίριαζε απόλυτα στο ύφος της βραδιάς.

Δες το look της Φαίης Σκορδά:

σκορδά

Φαίη Σκορδά/ ndp
skord;a
 Στυλιανός - Φαίη Σκορδά - Χάρης Σιανίδης/ ndp

Στο πλευρό της, προσωπικότητες όπως η Ελένη Χατζίδου, η Ιωάννα Μαλέσκου και η Ιωάννα Σρόιτερ έδωσαν επιπλέον λάμψη στο red carpet moment μαζί με τον οικοδεσπότη της βραδιάς, Στυλιανό.

ελένη χατζιδου

Ελένη Χατζίδου/ ndp

Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι

Ιωάννα Σρόιτερ/ ndp

Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι

Iωάννα Μαλέσκου/ ndp

Η εκδήλωση ξεκίνησε με live makeup demonstrations και συνεχίστηκε με ένα πρωτοποριακό fashion show – live shooting, μια immersive εμπειρία που παρουσίασε signature δημιουργίες του “Stylianos Atelier”. Το after party απογειώθηκε με το εκρηκτικό live του Ηλία Μπόγδανου και των INCO, ενώ το DJ set της Ευαγγελίας Τσιορλίδα διατήρησε το κέφι μέχρι αργά.

mpogdanos

Ηλίας Μπόγδανος και INCO/ndp
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top