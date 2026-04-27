Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Βραδινή έξοδος για μαμά και κόρη

Πλήθος επωνύμων έδωσε το «παρών» στο closing των εμφανίσεων του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα.

Ανάμεσα σε αυτούς η Δέσποινα Βανδή, η οποία απόλαυσε τη βραδιά μαζί με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, με τις δυο τους να τραβούν τα βλέμματα με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα κομψό total black look, με εφαρμοστό παντελόνι καμπάνα και αμάνικο τοπ με βαθύ ντεκολτέ, δημιουργώντας μια minimal αλλά άκρως θηλυκή εμφάνιση.

Τα layered χρυσά κολιέ έδωσαν glam πινελιά, ενώ τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς και το λαμπερό μακιγιάζ ολοκλήρωσαν το σύνολο.

Από την άλλη, η 22χρονη κόρη της υιοθέτησε ένα πιο νεανικό και statement outfit, επιλέγοντας ένα κοντό strapless φόρεμα σε έντονο πράσινο με animal print, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και clutch.

Το φυσικό hair look και το φρέσκο μακιγιάζ της χάρισαν έναν πιο playful χαρακτήρα.



Η Δέσποινα Βανδή δεν άργησε να κλέψει τις εντυπώσεις, ανεβαίνοντας στη σκηνή για μια απρόσμενη μουσική στιγμή.

Η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο μετά από προτροπή των δύο καλλιτεχνών και ερμήνευσε αρχικά το «Κοριτσάκι σου», με τον Αντώνη Ρέμο να τη συνοδεύει στα ντραμς.

Λίγο αργότερα, οι δυο τους ένωσαν τις φωνές τους στο «Αδιέξοδο», το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει το 1994 μαζί με τον Γιάννη Πάριο, χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερα συγκινητική και νοσταλγική στιγμή.

Φυσικά, δεν έλειψαν οι χοροί και τα τραγουδια επί σκηνής και με τον Χρήστο Μάστορα.

Εκεί ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, κουμπάρα του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ, αλλά και ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ανέβηκε επίσης στη σκηνή, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κέφι.



