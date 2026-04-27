Παγκράτι: Έσπασε το πόδι 23χρονης, γιατί αργούσε να παρκάρει το αμάξι της

Ο οδηγός μηχανής της επιτέθηκε και την έριξε στο έδαφος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περιστατικό βίας στο Παγκράτι: 23χρονη γυναίκα υπέστη κάταγμα στο πόδι από οδηγό μηχανής.
  • Ο οδηγός, περίπου 50 ετών, επιτέθηκε στη γυναίκα επειδή καθυστερούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.
  • Η επίθεση περιλάμβανε χτυπήματα στο πρόσωπο και σπρώξιμο στο έδαφος.
  • Η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
  • Κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν με ανησυχία και περιέγραψαν την κατάσταση της γυναίκας.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκράτι, όπου μια 23χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, μετά από επίθεση που δέχθηκε από οδηγό μηχανής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη την ώρα που η 23χρονη επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της στην οδό Αριστοξένου. Τότε ο οδηγός διερχόμενης μηχανής, περίπου 50 ετών, φέρεται να εκνευρίστηκε, γιατί δεν ήθελε να περιμένει να σταθμεύσει η γυναίκα το αυτοκίνητό της. 

Έτσι, κατέβηκε από το μηχανάκι του και επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος. Στη συνέχεια μπήκε σε πολυκατοικία της περιοχής. 

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού στο πόδι. Η ίδια προχώρησε στην καταγγελία του συμβάντος στην αστυνομία. 

«Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο [...] Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί», είπε στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top