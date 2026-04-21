Ηλιούπολη: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ- Έκλεισε ραντεβού με ανήλικη

Επίθεση από μια ομάδα νεαρών δέχτηκε ένας αστυνομικός των ΜΑΤ στην περιοχή της Ηλιούπολης. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι έκλεισε ραντεβού με ανήλικη χωρίς να το γνωρίζει, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι ομάδα «αυτόκλητων τιμωρών».

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, o αρχιφύλακας σταμάτησε με το αυτοκίνητό του, καθώς είχε ραντεβού, το οποίο είχε κλείσει μέσω ψεύτικου προφίλ που διατηρούσε στο διαδίκτυο. Αντί όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, να συναντήσει την κοπέλα με την οποία συνομιλούσε, βρέθηκε μπροστά σε μια ανήλικη και τότε θέλησε να φύγει.

Τότε δέχτηκε την επίθεση μιας ομάδας περίπου 15 ατόμων, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως πολυτραυματίας και να κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να έχουν να κάνουν με κάποιους «αυτόκλητους τιμωρούς», ενώ εξετάστηκε η περίπτωση να υπήρχαν και οπαδικά κίνητρα, κάτι που μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώνεται.

Στοιχεία θεωρούν ότι μπορούν να αντλήσουν και από το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, δε θυμόταν τους κωδικούς για το προφίλ του στο διαδίκτυο, αλλά μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ελεγχθεί.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν αναζητήσει κάμερες από καταστήματα και σπίτια προκειμένου να φτάσουν στη ταυτότητα και την σύλληψη των δραστών.

