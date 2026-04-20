Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν

Ολοκληρώθηκε το δυσκολο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη η μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο Γυμνασίου στο Χαϊδάρι. Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου, μετέδωσε από το Παίδων «Αγία Σοφία» τα τελευταία νέα για την υγεία του παιδιού.

Το 13χρονο κορίτσι, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ μέσα σε μόλις 4 λεπτά από την κλήση και μεταφέρθηκε αρχικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που ήταν το Αττικόν. Στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί έπεσαν πάνω του και το έβαλαν αμέσως στο χειρουργείο.

Το κορίτσι φέρει πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη. Παρέμεινε στο χειρουργείο για 4 ώρες - ένα πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Οι θεράποντες ιατροί κάνουν λόγο για θαύμα, καθώς το κοριτσάκι «έφυγε» από τη ζωή 4-5 φορές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, όπως και τα επόμενα 24ωρα. Το κοριτσάκι βγήκε από το χειρουργείο και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αυτό που απασχολεί περισσότερο τους γιατρούς είναι το αιμάτωμα στο κεφάλι και παρακολουθούν την εξέλιξη του παιδιού ώρα με την ώρα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος

Σοκ και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η αιφνίδια πτώση της 13χρονης μαθήτριας από τον πρώτο όροφο Γυμνασίου στο Χαϊδάρι. Οι έρευνες της αστυνομίας για το τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα δραματικά λεπτά του διαλείμματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κορίτσι βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων. Εκείνη τη στιγμή μόλις είχε χτυπήσει το κουδούνι και όλα τα παιδιά επέστρεφαν στις τάξεις τους.

Στο πλευρό του παιδιού βρέθηκε άμεσα η σχολική νοσηλεύτρια που εργάζεται στο συγκρότημα. Η κινητοποίηση ήταν ακαριαία, όμως για τη μητέρα του παιδιού ο χρόνος σταμάτησε σε ένα τηλεφώνημα.

Η μαρτυρία της μητέρας: «Έτρεχα πανικόβλητη, δε μου έλεγαν τι συνέβη»

«Ήμουν σε δουλειά έξω και με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι... Έτρεξα πανικόβλητη. Δεν μπορούσε να μου πει κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί», λέει η μητέρα της 13χρονης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παιδιών, η μαθήτρια καθόταν στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού. Κανείς δεν κατάλαβε εκείνη την ώρα πώς ακριβώς έγινε το μοιραίο και το κορίτσι βρέθηκε στο έδαφος.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου για την πορεία της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης, ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση».