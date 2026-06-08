Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από τις HΠΑ, όπου ένα βρέφος εκτοξεύτηκε από όχημα που ανατράπηκε μετά από αστυνομική καταδίωξη.

Όλα συνέβησαν όταν ένας 28χρονος πατέρας με τέσσερα μικρά παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο έτρεχε με 160 χιλιόμετρα την ώρα στο Κάμντεν της πολιτείας Άρκανσο, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία που τον καταδίωκε για τροχαία παράβαση.

Ξαφνικά έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε κολόνα και αναποδογύρισε, με το τεσσάρων μηνών βρέφος να εκτοξεύεται έξω από το αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί έτρεξαν στο σημείο και βρήκαν το μωρό πεσμένο στο γρασίδι κοντά στο διαλυμένο αυτοκίνητο. Σύντομα διαπίστωσαν ότι επέβαιναν συνολικά τέσσερα παιδιά, όλα ηλικίας κάτω των έξι ετών. Κανένα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Ευτυχώς όλα τους υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.

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