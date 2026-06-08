ΗΠΑ: Η στιγμή που βρέφος 4 μηνών εκτοξεύεται από όχημα σε καταδίωξη!

Πατέρας είχε τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του στο όχημα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέφος 4 μηνών εκτοξεύτηκε από όχημα κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στην Άρκανσο.
  • Ο 28χρονος πατέρας οδηγούσε με 160 χλμ/ώρα, προσπαθώντας να αποφύγει την αστυνομία για τροχαία παράβαση.
  • Το αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από πρόσκρουση σε κολόνα, με το μωρό να εκτοξεύεται έξω.
  • Στο όχημα επέβαιναν συνολικά τέσσερα παιδιά κάτω των έξι ετών, κανένα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
  • Όλα τα παιδιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από τις HΠΑ, όπου ένα βρέφος εκτοξεύτηκε από όχημα που ανατράπηκε μετά από αστυνομική καταδίωξη.  

Όλα συνέβησαν όταν ένας 28χρονος πατέρας με τέσσερα μικρά παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο έτρεχε με 160 χιλιόμετρα την ώρα στο Κάμντεν της πολιτείας Άρκανσο, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία που τον καταδίωκε για τροχαία παράβαση.  

Ξαφνικά έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε κολόνα και αναποδογύρισε, με το τεσσάρων μηνών βρέφος να εκτοξεύεται έξω από το αυτοκίνητο.   

ΗΠΑ: Η στιγμή που βρέφος 4 μηνών εκτοξεύεται από όχημα σε καταδίωξη!

Οι αστυνομικοί έτρεξαν στο σημείο και βρήκαν το μωρό πεσμένο στο γρασίδι κοντά στο διαλυμένο αυτοκίνητο. Σύντομα διαπίστωσαν ότι επέβαιναν συνολικά τέσσερα παιδιά, όλα ηλικίας κάτω των έξι ετών. Κανένα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.  

Ευτυχώς  όλα τους υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα. 

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