Χαλκιδική: Κοριτσάκι παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης
Χαλκδική: To 2,5 ετών κοριτσάκι που παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής.
  • Η μικρούλα βρισκόταν με τη μητέρα της και άλλα τρία αδέλφια στην παραλία όταν διέφυγε της προσοχής.
  • Ναυαγοσώστης έκανε ΚΑΡΠΑ και το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του.
  • Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση υπό παρακολούθηση.
  • Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά αφέθηκε ελεύθερη.

Καλά είναι τα νέα για το κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, χωρίς τις αισθήσεις του, χθες το μεσημέρι. Το παιδάκι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

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Το κοριτσάκι βρισκόταν στην παραλία με τη μητέρα του, η οποία είχε μαζί της τα τρία από τα πέντε της παιδιά. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής της και μπήκε στη θάλασσα. Αν και η εν λόγω παραλία έχει ρηχά νερά, η μικρούλα ήπιε αρκετό νερό, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί από τους λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις της. 

Στο σημείο, υπήρχε ναυαγοσώστης, ο οποίος της έκανε ΚΑΡΠΑ κι αμέσως το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της Κασσάνδρας και από κει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που ήπιε το παιδί, οι γιατροί το έχουν υπό παρακολούθηση, υπό τον φόβο μην εκδηλωθεί κάποια λοίμωξη. 

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Η εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη της μητέρας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραμέληση ανηλίκου και πριν από λίγο, αφέθηκε ελεύθερη. 

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