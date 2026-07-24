Καλά είναι τα νέα για το κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, χωρίς τις αισθήσεις του, χθες το μεσημέρι. Το παιδάκι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.
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Το κοριτσάκι βρισκόταν στην παραλία με τη μητέρα του, η οποία είχε μαζί της τα τρία από τα πέντε της παιδιά. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής της και μπήκε στη θάλασσα. Αν και η εν λόγω παραλία έχει ρηχά νερά, η μικρούλα ήπιε αρκετό νερό, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί από τους λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις της.
Στο σημείο, υπήρχε ναυαγοσώστης, ο οποίος της έκανε ΚΑΡΠΑ κι αμέσως το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της Κασσάνδρας και από κει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που ήπιε το παιδί, οι γιατροί το έχουν υπό παρακολούθηση, υπό τον φόβο μην εκδηλωθεί κάποια λοίμωξη.
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