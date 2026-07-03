Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, όπου ένας 6χρονος βρέθηκε νεκρός σε πισίνα σπιτιού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης λίγο μετά τις 16:00. Το παιδί ξέφυγε για λίγα λεπτά από την επίβλεψη της μητέρας του, η οποία τον εντόπισε λίγο αργότερα μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η 32χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής και είχε μαζί της τον γιο της. Ενώ εκείνη βρισκόταν στον επάνω όροφο και εργαζόταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, πήγε στον χώρο της πισίνας και έπεσε μέσα.

Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε για βοήθεια. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, ο 6χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να τον επαναφέρουν, το παιδί δεν τα κατάφερε.

Η μητέρα παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου παιδιού.