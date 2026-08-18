Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!

«Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, τάισε τις γάτες», έγραψε η ποπ σταρ

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα με ελληνικό γλέντι.
  • Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο παραδοσιακό μεζεδοπωλείο "Ατζάρδο" στους Κουραμάδες, με ζωντανή μουσική και σπάσιμο πιάτων.
  • Η Μαντόνα εμφανίστηκε με εντυπωσιακές εμφανίσεις και μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Προγραμματισμένη επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αυξημένης προσέλευσης κόσμου.
  • Πριν από την Κέρκυρα, επισκέφθηκε τα Μετέωρα και την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Στην Κέρκυρα επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά γενέθλιά της η Μαντόνα, σε ένα γλέντι με έντονο ελληνικό στοιχείο. Η «βασίλισσα» της Ποπ έκλεισε τα 68 της χρόνια και μοιράστηκε αργότερα με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram εικόνες από τη γιορτή. Tο βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου βρέθηκε στους Κουραμάδες, όπου δείπνησε με τη μεγάλη παρέα της σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο.

Η Μαντόνα γνώρισε από κοντά το... Greek kefi!

Η Μαντόνα γνώρισε από κοντά το... Greek kefi! /Φωτογραφία Instagram

Στα στιγμιότυπα από τη βραδιά των γενεθλίων της στην Ελλάδα, η Μαντόνα εμφανίζεται με διαφορετικές εντυπωσιακές εμφανίσεις, μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς της, να χορεύει με ζωντανή μουσική και να σβήνει τα κεράκια της τούρτας της, η οποία ήταν διακοσμημένη με ένα μεγάλο «μάτι». 

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Στο ίδιο άλμπουμ εμφανίζεται και μία γάτα που ανέβηκε στο τραπέζι, λεπτομέρεια στην οποία αναφέρθηκε και η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησης. Η Μαντόνα έγραψε: «Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες! Ευχαριστώ τον Θεό!». Το μήνυμα συνοδευόταν από την ελληνική σημαία και μία κόκκινη καρδιά.

Η ανάρτηση της Μαντόνα

Μαντόνα στην Κέρκυρα: Το γεύμα γενεθλίων στους Κουραμάδες

Για τη βραδιά των γενεθλίων της, η Μαντόνα επέλεξε το «Ατζάρδο», ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες της Κέρκυρας, που σερβίρει κερκυραϊκά και εποχικά πιάτα. Εκεί έφτασε μαζί με τον 30χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, ορισμένα από τα παιδιά της που την ακολούθησαν στο ταξίδι στην Ελλάδα, καθώς και την υπόλοιπη παρέα της.

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Η άφιξή της στο χωριό έγινε με μαύρα βανάκια και συνοδεία, καθώς η τραγουδίστρια επιδίωξε διακριτική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα. Για τη μετακίνησή της είχαν κλείσει δύο δρόμοι του χωριού, ενώ στην περιοχή υπήρχε κι αστυνομική παρουσία.

Κάτοικος των Κουραμάδων που μίλησε στο Protothema ανέφερε ότι ζητήθηκε από τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους κατά την άφιξη της τραγουδίστριας, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα που επιθυμούσε. Στο μεζεδοπωλείο η Μαντόνα κάθισε στον εξωτερικό χώρο, φορώντας ένα αστραφτερό φόρεμα και στέκα με λουλούδια στα μαλλιά.

Η Μαντόνα παρέα με τα παιδιά της

Η Μαντόνα παρέα με τα παιδιά της /Φωτογραφία Instagram

Ελληνική μουσική, Ζαμπέτας και σπάσιμο πιάτων

Ο εορτασμός είχε σαφές ελληνικό μουσικό αποτύπωμα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι «Μπουφετζήδες», λαϊκό συγκρότημα που κινείται σε ρεμπέτικους και λαϊκούς ήχους, καθώς και η παιδική-νεανική χορωδία «Άγιος Σπυρίδων».

Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και το «Ο πιο καλός ο μαθητής» του Γιώργου Ζαμπέτα, ενώ η βραδιά συνοδεύτηκε και από σπάσιμο πιάτων, στοιχείο που πέρασε και στην ίδια την ανάρτηση της τραγουδίστριας.

Η Μαντόνα έκανε τη συγκεκριμένη γατούλα... διάσημη! 

Η Μαντόνα έκανε τη συγκεκριμένη γατούλα... διάσημη! /Φωτογραφία Instagram

Γιατί δεν πήγε στην Παναγία του χωριού

Πριν από το γεύμα της στους Κουραμάδες, η Μαντόνα είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί την εκκλησία της Παναγίας του χωριού. Για τον λόγο αυτό, ο ναός είχε ανοίξει ειδικά για εκείνη και ο ιερέας την περίμενε. 

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Η επίσκεψη, όμως, δεν πραγματοποιήθηκε. Ο λόγος ήταν η αυξημένη προσέλευση κόσμου στην περιοχή, που οδήγησε τη Μαντόνα να περιοριστεί τελικά μόνο στην έξοδό της για φαγητό και να μην κατευθυνθεί στην εκκλησία.

Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!

Η επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα πριν από τα γενέθλια

Λίγο πριν από τον εορτασμό στην Κέρκυρα, η Μαντόνα είχε κάνει και σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα. Η μετακίνησή της έγινε την Παρασκευή από την Κέρκυρα με δύο ελικόπτερα, μαζί με περίπου 12 άτομα, ανάμεσά τους και ο γιος της.

Η παραμονή της στην περιοχή διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Κατά την επίσκεψή της πήγε στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, η οποία άνοιξε ειδικά για εκείνη, παρότι εκείνη την ώρα ήταν κλειστή για το κοινό.

Στη Μονή Βαρλαάμ συνάντησε τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τραγουδίστρια συζήτησε μαζί του, ζήτησε πνευματικές συμβουλές και του υπέβαλε ερωτήσεις για το κομποσκοίνι που κρατούσε στο χέρι του.

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