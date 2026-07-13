Η Μαντόνα κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard 200 με το νέο της άλμπουμ Confessions II, καταγράφοντας το δέκατο Νο1 της στις ΗΠΑ. Η επιτυχία αυτή έρχεται πέντε δεκαετίες μετά την έναρξη της καριέρας της και διευρύνει το ιστορικό της αποτύπωμα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το Confessions II αποτελεί τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor, που κυκλοφόρησε το 2005. Το άλμπουμ έχει ήδη λάβει θετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς, με αναφορές που το τοποθετούν ανάμεσα στις πιο δυνατές δουλειές της Μαντόνα μετά το πρώτο Confessions on a Dance Floor. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει συζήτηση για πιθανή παρουσία του στις επόμενες υποψηφιότητες για Grammy.

Μαντόνα: Το εξώφυλλο του Confessions II

Μαντόνα και Beatles με 10 Νο1 άλμπουμ σε ΗΠΑ και Βρετανία

Η δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας ανακοίνωσε ότι με αυτήν την πρωτιά του Confessions II, η Μαντόνα βρίσκεται πλέον δίπλα στους The Beatles σε ένα ιδιαίτερο επίτευγμα.

Οι δύο πλευρές είναι οι μόνοι καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να διαθέτουν από 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και του Official Albums Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νέα αυτή διάκριση αφορά τη μακρά εμπορική πορεία της Μαντόνα, η οποία συνεχίζει να καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις στα διεθνή charts.

Η Μαντόνα κρατώντας το νέο της άλμπουμ /Φωτογραφία AP Images/Business Wire

Τα προσωπικά θέματα του Confessions II

Στους στίχους του νέου δίσκου, η Μαντόνα εστιάζει σε βιώματα που συνδέονται με την απώλεια, τη θεραπεία και την αντοχή.

Στο Fragile αποτίει φόρο τιμής στον αδελφό της, Κρίστοφερ που έφυγε από τη ζωή το 2024. Στο ντουέτο The Test απευθύνει συγγνώμη στην πρωτότοκη κόρη της, Λούρντες Λεόν. Το Danceteria, από την άλλη, αναφέρεται στους φίλους που στάθηκαν δίπλα της κατά τα πρώτα χρόνια της ως ανερχόμενη καλλιτέχνιδα.

Το Hung Up του 2005 είναι μία από τιςς τεράστιες επιτυχίες της Μαντόνα

Η Μαντόνα για τη δημιουργία των τραγουδιών

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Graham Norton Show του BBC, η Μαντόνα μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται οι ιδέες της κατά τη δημιουργική διαδικασία.

«Είναι σαν να καταλαμβάνομαι από κάτι. Οι ιδέες έρχονται όταν δεν προσπαθώ πολύ» δήλωσε, αναφερόμενη και στο τραγούδι One Step Away, το οποίο, όπως είπε, «βγήκε μέσα από την ψυχή της».