Σία Κοσιώνη: Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της στους δημοσιογράφους που τη συνάντησαν σε εκδήλωση/ βίντεο Breakfast@Star

Το πρώτο της καλοκαίρι χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις απολαμβάνει η Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια σε μια χαλαρή βόλτα στην καρδιά της Αθήνας, μαζί με τον μικρό Δήμο Μπακογιάννη, ο οποίος έχει μεγαλώσει αρκετά.

Η Σία Κοσιώνη με τον γιο της, Δήμο, στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, έκαναν τις αγορές τους, ενώ στη συνέχεια κάθισαν σε γνωστό μαγαζί για να χαλαρώσουν, με τη Σία Κοσιώνη να είναι απόλυτα αφοσιωμένη και τρυφερή μαζί του.

Η Σία Κοσιώνη με τον γιο της, Δήμο, στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Μετά από 20 συνεχόμενα έτη στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και την αποχώρησή της από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη απολαμβάνει πλέον τον ελεύθερο χρόνο της.

Κι ενώ την είχαμε συνηθίσει με κομψά κοστούμαι στο δελτίο ειδήσεων, πλέον τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά με casual εμφανίσεις.

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα ψηλόμεσο τζιν παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, αμάνικο top σε πράσινη- χακί απόχρωση κ και ψηλές nude εσπαντρίγιες, συνδυάζοντας την άνεση με το στυλ.

Η Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και μια minimal μαύρη cross-body τσάντα,