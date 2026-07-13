Σία Κοσιώνη: Χαλαρές στιγμές στο κέντρο της Αθήνας με τον γιο της, Δήμο

Η casual chic εμφάνιση με denim και εσπαντρίγιες

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Σία Κοσιώνη: Χαλαρές στιγμές στο κέντρο της Αθήνας με τον γιο της, Δήμο
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Σία Κοσιώνη: Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της στους δημοσιογράφους που τη συνάντησαν σε εκδήλωση/ βίντεο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη απολαμβάνει το πρώτο καλοκαίρι χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Εντοπίστηκε σε χαλαρή βόλτα στην Αθήνα με τον γιο της, Δήμο Μπακογιάννη.
  • Οι δυο τους έκαναν αγορές και χαλάρωσαν σε γνωστό μαγαζί.
  • Μετά από 20 χρόνια στην ενημέρωση, έχει αποσυρθεί από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.
  • Η εμφάνισή της ήταν casual, με ψηλόμεσο τζιν και αμάνικο top σε πράσινη-χακί απόχρωση.

Το πρώτο της καλοκαίρι χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις απολαμβάνει η Σία Κοσιώνη

Κοσιώνη: «Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, που έχω χάσει 20 χρόνια»

Η Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια σε μια χαλαρή βόλτα στην καρδιά της Αθήνας, μαζί με τον μικρό Δήμο Μπακογιάννη, ο οποίος έχει μεγαλώσει αρκετά.

Η Σία Κοσιώνη με τον γιο της, Δήμο, στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Σία Κοσιώνη με τον γιο της, Δήμο, στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, έκαναν τις αγορές τους, ενώ στη συνέχεια κάθισαν σε γνωστό μαγαζί για να χαλαρώσουν, με τη Σία Κοσιώνη να είναι απόλυτα αφοσιωμένη και τρυφερή μαζί του.

Η Σία Κοσιώνη με τον γιο της, Δήμο, στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Σία Κοσιώνη με τον γιο της, Δήμο, στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Μετά από 20 συνεχόμενα έτη στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και την αποχώρησή της από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη απολαμβάνει πλέον τον ελεύθερο χρόνο της. 

Κοσιώνη: «Είναι δύσκολη στιγμή για μένα, τώρα ακούτε και την καρδιά μου»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Κι ενώ την είχαμε συνηθίσει με κομψά κοστούμαι στο δελτίο ειδήσεων, πλέον τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά με casual εμφανίσεις.

Σία Κοσιώνη: Με casual look στο Κέντρο της Αθήνας

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα ψηλόμεσο τζιν παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, αμάνικο top σε πράσινη- χακί απόχρωση κ και ψηλές nude εσπαντρίγιες, συνδυάζοντας την άνεση με το στυλ.

Η Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και μια minimal μαύρη cross-body τσάντα,

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