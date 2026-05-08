Το τελευταίο της δελτίο στο ΣΚΑΙ είπε σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου η Σία Κοσιώνη. Η παρουσιάστρια ήταν εμφανώς συγκινημένη μιλώντας στους τηλεθεατές καθώς έκλεισε ένας κύκλος 20 ετών.



Όπως είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια μπήκε στο κανάλι του Φαλήρου κοριτσάκι 26 ετών και τώρα είναι 46: 20 ολόκληρα χρόνια.

“Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό του, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου, που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω το γνωστό «το δελτίο μας ολοκληρώνεται» αλλά ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ“ ανέφερε η παρουσιάστρια προσθέτοντας πως στάθηκε απέναντι στους τηλεθεατές με ήθος και σοβαρότητα.



Η Σία Κοσιώνη εκτός από τους τηλεθεατές, την ομάδα του ΣΚΑΙ και όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκε ευχαρίστησε και την ιδιοκτησία αφού χωρίς εκείνη τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.

“Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΙ και τους άξιους συνεργάτες μου, σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές” ανέφερε χαρακτηριστικά μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της.



Το πρωί της Παρασκευής, το κανάλι του Φαλήρου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσε τη λύση συνεργασίας με την παρουσιάστρια.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.



Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα”

